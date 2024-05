Mrznou mi uši, drkotal zuby Nadal. Španěl se po boku Federera drápal na Dolomity

Léta byli největšími rivaly na tenisovém okruhu. Teď Roger Federer a Rafael Nadal dojímají svět přátelstvím, které je pojí. Švýcarsko-španělská dvojice se stala i hlavními postavami speciální kampaně značky Louis Vuitton. Bývalé světové jedničky se tak musely v chumelenici vydrápat na vrcholky Dolomitů.

Už při Federově rozlučce před dvěma lety na Laver Cupu, kdy spolu s Nadalem ruku v ruce ronili slzy na lavičce, když se dívali na vzpomínkové video, bylo jasné, že tyhle dva už nepojí tenisová realita, ale přátelství.

A právě to je hlavní myšlenka kampaně oděvní značky Louis Vuitton s názvem Core Values.

Ta totiž adoruje základní hodnoty kariér obou tenisových ikon, které je vedly k absolutnímu vrcholu. Oba je naplnili bok po boku a oba to dotáhli až na úplnou špičku.

Přesně tak se je snažila zachytit slavná fotografka Annie Leibovitzová na vrcholcích zasněžených Dolomit. Ovšem hlavně pro Španěla to byla velká výzva.

"Mrznou mi uši, v podstatě je necítím, ale stejně si to užívám," smál se Nadal v rozhovoru při focení a jeho švýcarský parťák si ho hned začal dobírat.

"Vidí sníh poprvé v životě," šťouchl Federer Španěla.

Zatímco Švýcar ukončil kariéru před dvěma lety, Nadal prožívá rozlučkovou sezonu právě letos. Přesto si už oba dovolili bilancovat a vzpomínat.

"Záleží mi na tom, jak na mě budou vzpomínat všichni lidé kolem okruhu. Protože to, jaký jste byl tenista, ukážou trofeje, ale pro mě je důležité, jaký dojem zanechám jako člověk," vysvětlil Nadal.

Podobně to vidí i Federer. "Vždycky je fajn, když někam přijdete a rádi vás vidí, než aby si říkali: Ajéje, zase je tu tenhle…" pronesl s úsměvem dvacetinásobný grandslamový šampion.

I když tenisový svět bere oba jako hlavní rivaly své generace, Federer je ve 42 letech o pět let starší než hráč z Mallorky. Možná i proto si nevybavuje jejich první vzájemné setkání.

"To já si to zase pamatuju. Bylo to na Wimbledonu 2003. Ohromně jsem se styděl, já byl junior a on velká hvězda," líčil Nadal.

"A byl jsem na tebe milý?" zeptal se odvážně Federer.

"No, trošku arogantní," utrousil s nadsázkou Španěl a hned dodal. "Ne, byl hodně milý. Tehdy vyhrál svůj první Wimbledon."

Federer budoucího rivala zaregistroval ve stejném roce na turnaji v Monaku. "Tam jsem si říkal: Hele, další Španěl, co bude hrát skvěle na antuce a možná to dotáhne i do desítky. A on pak vyhrál úplně všechno," pochválil rodák z Basileje Nadala.

Být součástí kampaně tak slavné značky si prý sice pochvalují, ale nejvíc pro ně znamená právě to, že kývli na focení oba.

"Roger byl mým největším rivalem a teď je mým blízkým přítelem. Během kariéry jsem dokázal víc, než se mi kdy snilo, ale nakonec je tenhle náš odkaz tou nejdůležitější hodnotou," uvedl Nadal a Federer ho hned doplnil.

"A k dokonalosti přispívá i to, kde dnes stojíme. Oba na vrcholu hor. Pro nás oba je to výjimečné a smysluplné."