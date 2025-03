Mrázek ozdobil obnovenou premiéru výhrou. Slaví i Vejmelka, naopak Dobeš smutní

Gólman Petr Mrázek při premiérovém startu po návratu do Detroitu pomohl Red Wings k vysoké výhře nad Buffalem 7:3. Brankář Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu k vítězství 3:2 nad Anaheimem. Naopak Montreal s Jakubem Dobešem v brance prohospodařil dvoubrankové vedení a prohrál se Seattlem 4:5 v prodloužení.

Mrázek se do branky Detroitu postavil necelý týden po výměně z Chicaga a dvanáct let poté, co v ní za Red Wings v NHL debutoval.

Buffalo na něj vyslalo 26 střel a inkasoval třikrát. Vítězství řídil pěti body (2+3) šestatřicetiletý Patrick Kane, který tak v posledních 25 zápasech připsal už 31 bodů.

Red Wings ukončili sérii šesti porážek v řadě, naopak Buffalo s Jiřím Kulichem, který po nemoci odehrál něco přes jedenáct minut a dvakrát vystřelil na Mrázka, prohrálo posedmé z posledních osmi utkání.

Osmadvacetiletý Vejmelka pomohl devatenácti zákroky Utahu k těsné výhře nad Anaheimem. Vítěznou branku vsítil v 48. minutě jednadvacetiletý Dylan Guenther.

Před Lukášem Dostálem dostal v brankovišti Ducks poprvé příležitost se ukázat po příchodu z Detroitu Fin Ville Husso, který měl sice úspěšnost zákroků 92,3 procent, na body to však nestačilo.

Klub ze Salt Lake City ztrácí v Západní konferenci dva body na osmou příčku. Anaheim prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů a je dvanáctý.

Dobeš při svém dvanáctém startu za Montreal dlouho držel naděje na výhru nad Seattlem.

Canadiens ještě v 50. minutě vedli o dvě branky, poté však českého brankáře v přesilovkách překonali Jani Nyman a Matthew Beniers a utkání dospělo do prodloužení. V něm dokonal obrat po pouhých čtyřech vteřinách obránce Brandon Montour, jenž v souboji jeden na jednoho s Dobešem mířil pod horní tyč a vydařený duel zakončil s bilancí 2+2.

Dvakrát se v zápase za Canadiens prosadil slovenský dvacetiletý forvard Juraj Slafkovský a dosáhl na metu 100. bodů v kariéře v NHL (38+62).

Filip Hronek přispěl gólovou přihrávkou k výhře Vancouveru v Calgary 4:3 po samostatných nájezdech. Český obránce si připsal jednadvacátou asistenci v sezoně za Vancouver už v první třetině, když rozjel akci, na jejímž konci Švýcar Pius Suter v čase 13:33 otevřel skóre zápasu.

Flames utkání otočili a do 54. minuty vedli i díky dvěma trefám Jonathana Huberdeaua 3:2. Elias Pettersson ale poslal utkání do prodloužení a nakonec až v samostatných nájezdech rozhodl o bodu navíc pro Canucks Conor Garland.

Hronkův spoluhráč Filip Chytil v zápase sice nebodoval, čtyřikrát však vystřelil na branku. Za Calgary zůstal jen na střídačce brankář Daniel Vladař. Oba celky mají momentálně na západě shodný počet 71 bodů, Flames ovšem utkání k dobru.

Výsledky NHL:

Detroit - Buffalo 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)

Branky: 13. a 46. Kasper, 20. a 42. Kane, 16. DeBrincat, 31. Tarasenko, 55. Seider - 8. T. Thompson, 20. Norris, 39. Benson. Střely na branku: 29:26. Mrázek odchytal za Detroit celé utkání, z 26 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 18.885. Hvězdy zápasu: 1. Kane, 2. DeBrincat, 3. Kasper (všichni Detroit).

Calgary - Vancouver 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 34. a 37. Huberdeau, 18. Kadri - 14. P. Suter (Hronek), 31. DeBrusk, 54. Elias Pettersson, rozhodující sam. nájezd Garland. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18.805. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Huberdeau (oba Calgary), 3. Q. Hughes (Vancouver).

Utah - Anaheim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 12. McBain, 35. Kerfoot, 48. Guenther - 36. Killorn, 44. McTavish. Střely na branku: 39:21. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 21 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 90,5 procenta. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Kerfoot, 3. Hayton (všichni Utah).

Seattle - Montreal 5:4 v prodl. (1:0, 1:3, 2:1 - 1:0)

Branky: 5. a 61. Montour, 25. Tolvanen, 51. Nyman, 58. Beniers - 35. a 48. Slafkovský, 28. Laine, 32. Newhook. Střely na branku: 35:25. Dobeš odchytal za Montreal 60:04 minut, z 35 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Nyman, 2. Eberle, 3. Montour (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 65 40 3 22 215:175 83 2. Toronto 64 39 3 22 206:190 81 3. Tampa Bay 64 37 4 23 225:173 78 4. Ottawa 64 34 5 25 185:182 73 5. Montreal 65 31 7 27 194:215 69 6. Detroit 65 31 6 28 189:207 68 7. Boston 66 30 8 28 179:206 68 8. Buffalo 64 25 6 33 202:227 56

Metropolitní divize:

1. Washington 65 43 8 14 239:171 94 2. Carolina 65 39 4 22 208:176 82 3. New Jersey 66 35 6 25 198:168 76 4. Columbus 64 31 8 25 217:213 70 5. NY Rangers 65 31 6 28 196:199 68 6. NY Islanders 64 29 7 28 174:192 65 7. Philadelphia 66 27 8 31 188:224 62 8. Pittsburgh 67 26 10 31 190:244 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 66 45 4 17 230:153 94 2. Dallas 64 42 2 20 221:166 86 3. Colorado 66 39 3 24 220:192 81 4. Minnesota 65 37 4 24 181:186 78 5. St. Louis 65 31 7 27 187:194 69 6. Utah 65 29 11 25 185:193 69 7. Nashville 64 25 7 32 170:211 57 8. Chicago 65 20 9 36 178:227 49

Pacifická divize: