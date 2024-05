Mrázek trefil Nora na střídačce pukem do hlavy. Bolest vyléčila podepsaná hokejka

Český brankář Petr Mrázek trefil ve včerejším zápasem s Norskem omylem pukem soupeřova technického vedoucího. Všechno spravila podepsaná hokejka.

V dramatickém hokejovém zápase s Norskem se Petr Mrázek stal hlavním aktérem nešťastného incidentu. Ve čtvrté minutě vyrazil až k modré čáře, aby odehrál puk, který nešťastně zasáhl do hlavy technického vedoucího norského týmu Thora Andrého Engella.

Po zápase Mrázek Nora vyhledal, omluvil se mu a předal mu jako gesto omluvy podepsanou hokejku.

"Jel na mě hráč, chtěl jsem to rychle rozehrát. Puk mi sedl přímo na hůl. Viděl jsem jen, jak otvíral dvířka a nedíval se na to. Po zápase jsem s ním mluvil a omluvil jsem se mu za to. Je to nepříjemné, stehy na obličeji. Jsem rád, že je v pořádku," komentoval situaci Mrázek pro Český hokej.