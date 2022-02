MOV vyzval svazy, aby přeložily či zrušily akce plánované do Ruska a Běloruska

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vyzval mezinárodní sportovní federace, aby přeložily či zrušily akce plánované do Ruska a Běloruska. Obě země by tak v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu měly nést důsledky porušení takzvaného olympijského příměří, jež má skončit až sedm dnů po zakončení paralympiády, které je naplánováno na 13. března.

Olympijský výbor zároveň vyzval, aby na sportovních akcích nevlály vlajky Ruska ani Běloruska. Na paralympijských hrách, které začnou 4. března, nebudou smět ruští sportovci startovat pod státní vlajkou kvůli dřívějšímu trestu za doping.

MOV své výzvy zveřejnil několik hodin poté, co Mezinárodní volejbalová federace FIVB uvedla, že počítá s tím, že se letošní mistrovství světa mužů odehraje podle plánu v Rusku. Podle FIVB pokračují i po ruské invazi na Ukrajinu přípravy na šampionát volejbalistů podle plánu. Hrát by se mělo za účasti 24 mužstev od 26. srpna do 11. září. Zápasy jsou naplánovány do deseti měst, finále má uspořádat Moskva. Čeští reprezentanti na MS nepostoupili.

"FIVB dál úzce spolupracuje s ruským volejbalovým svazem a organizačním výborem. Vše jde podle plánu," uvedli funkcionáři v prohlášení pro agenturu Reuters. "Věříme, že sport by měl zůstat oddělený od politiky. Situaci nicméně sledujeme, neboť naším prvotním zájmem je bezpečnost všech zúčastněných," dodala světová federace.

V Rusku se má uskutečnit i nejbližší MS juniorských hokejistů, na přelomu roku by se mělo hrát v Omsku a Novosibirsku. V květnu 2023 se pak o titulu seniorských mistrů světa má rozhodnout na turnaji v Petrohradu. Federace IIHF se zatím k osudu těchto šampionátů nevyjádřila.

Světová curlingová federace dnes s odkazem na výzvu MOV odebrala Permu pořadatelství mistrovství Evropy, které se mělo v tomto městě na Urale konat 19. do 26. listopadu. Ve čtvrtek výkonný výbor Českého svazu curlingu rozhodl, že o to mezinárodní federaci požádá. "Důvodem je napadení Ukrajiny. Soucítíme s napadením suverénního státu přinejmenším v souvislosti se zkušeností s okupací Československa v roce 1968," stojí na webu svazu.

Zrušen byl i Světový pohár ve sportovním lezení v Moskvě, kde se mělo 1. až 3. dubna závodit v boulderingu a lezení na rychlost.

V Moskvě se má na konci července uskutečnit také šachová olympiáda a světové federace FIDE se kvůli nastalé situaci chystá svolat na nejbližší možný termín mimořádné zasedání. Podle agentury DPA bude vedení jednat i o hrozícím bojkotu akce, v níž tradičně soutěží národní týmy. V čele FIDE, jejímž hlavním sponzorem je ruská společnost Gazprom, stojí Arkadij Dvorkovič, bývalý ruský vicepremiér a šéf organizačního výboru fotbalového mistrovství světa roce 2018.

UEFA dnes Rusku odebrala pořadatelství finálového zápasu fotbalové Ligy mistrů, které se mělo hrát 28. května v Petrohradu. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu se utkání uskuteční v Paříži. Ruské kluby i národní týmy budou domácí zápasy v soutěžích UEFA hrát na neutrální půdě. Zrušena byla pro letošek Velká cena Ruska formule 1 v Soči a mezinárodní lyžařská federace odvolala všechny závody Světového poháru konané ve zbytku sezony v Rusku.