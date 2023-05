Rychlá Francouzka ve Ferrari porazila muže, formule 1 svoji hrdinku stále hledá

Společnost Packeta, která vlastní logistickou firmu Zásilkovna, je na prodej. Shodli se na tom akcionáři Packety. Největší, téměř poloviční podíl ve firmě drží manželé Simona a Jaromír Kijonkovi, kteří jsou připraveni vlastnickou strukturu opustit. Napsaly to v pátek Hospodářské noviny (HN). Prodej by podle deníku mohl Packetu ocenit ve vyšších jednotkách miliard korun, transakce by v nejoptimističtější variantě mohla být hotová ke konci letošního roku.

Packeta v prohlášení pro HN uvedla, že se "rozhodla využít dlouhodobě vysokého zájmu investorů a zjistit podmínky, za kterých by mohla využít jejich finanční prostředky a know-how k dalšímu růstu a posílení své tržní pozice". Informace potvrdila i Kijonková.

"V současné době probíhají přípravy k oslovení vybraných investorů. Detaily zatím nebudeme více komentovat a ani výsledky nelze v této chvíli jakkoliv předjímat," uvedla. Prodejní proces řídí podle deníku společnosti Corpin a Redbaenk, které působí v korporátním a finančním poradenství, fúzích a akvizicích.