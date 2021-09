Lacko má desáté pódium v sezoně, v ME ale klesl na třetí místo

Automobilový jezdec Adam Lacko vybojoval v Le Mans jubilejní desáté umístění na stupních vítězů v sezoně, v průběžném pořadí mistrovství Evropy v závodech tahačů ale klesl na třetí pozici. Pilot týmu Buggyra Racing byl dnes na slavném francouzském okruhu pátý v hlavním závodě, v handicapové jízdě dojel třetí.

"Máme za sebou další závodní víkend, který skončil alespoň třetím místem. Myslím si ale, že bylo hodně vybojované. Byl to pěkný souboj od prvního do posledního kola. Tlačili na mě Sascha (Lenz) s Kissem a měl jsem co dělat, abych to udržel," řekl Lacko, jehož o lepší výsledek připravily problémy s nastavením.

Ideální konfiguraci Buggyra nenalezla v sobotu ani v neděli. Dnes do hlavního závodu Lacko startoval až ze čtvrté řady, neboť v kvalifikaci byl sedmý. "Nevíme, proč se nám to nedařilo. Musíme to zanalyzovat. Bohužel v průběžném pořadí jsem se propadl zpět na třetí místo, ale jen o pár bodů, takže nic nevzdáváme. Do konce sezony je ve hře spousta bodů a budeme bojovat," řekl Lacko.

Vedení v ME si upevnil Maďar Norbert Kiss, který byl dnes první a pátý. Před Lacka se posunul Lenz, na nějž rodák z Čeladné ztrácí tři body.

Evropský šampionát pokračuje příští týden ve španělské Jaramě.

Mistrovství Evropy tahačů v Le Mans (Francie):

3. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 25:40,013, 2. Lenz (Něm./MAN) -6,012, 3. J. Hahn (Něm./Iveco) -7,916, …5. Lacko (ČR/Buggyra) -26,565.

4. jízda: 1. Kursim (Něm./Iveco) 23:43,620, 2. Brereton (Brit./MAN) -1,483, 3. Lacko -4,769.

Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 175, 2. Lenz 149, 3. Lacko 146.