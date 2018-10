Neporažený Vršecký zvládl i úzké uličky a kráčí vstříc třetímu čínskému titulu

před 32 minutami

David Vršecký vyhrál po úvodním podniku také obě jízdy v ulicích Wu-chanu a je blízko třetího titulu čínského mistra tahačů na okruzích.

Wu-chan - David Vršecký je už jen kousek od čínsého hattricku. O víkendu v ulicích Wu-chanu vyhrál obhájce titulu z předchozích dvou sezon další dva závody národního šampionátu tahačů na okruzích a suverénně vede. Navíc jeho čínský týmový kolega Kung Pin dojel dvakrát druhý.

Číňané připravili pro tahače velmi netradiční trať - městský okruh. "Bylo to hodně, hodně zajímavé. Šlo o městský okruh, takže jsme jezdili v úzkých uličkách. To pro mě byla premiéra," líčil dvojnásobný mistr Evropy své dojmy z čínského okruhu. "Trať je obehnána betonovými zdmi a do zatáček tak nebylo skoro vůbec vidět. Kdyby se za rohem něco přihodilo, je téměř nemožné se tomu vyhnout."

Vršecký ovládl jak kvalifikaci, tak i první závod . "Dnešek se nám hodně povedl. První místo v měřeném tréninku jsem přetavil ve vítězství v úvodním závodě," komentoval pilot Buggyry první závodní den.

Organizátoři ve druhém závodě na rozdíl od dosavadních zvyků ponechali startovní rošt podle výsledků první jízdy. Vršecký byl i v něm nejrychlejší a dojel si pro další vítězství.

"Do závodu jsem odstartoval z prvního místa. Ve druhém kole se přede mě dostal můj týmový parťák, ale dokázal jsem znovu předjet. Jsem spokojený. Upevnil jsem si první místo v jednotlivcích a zároveň s Kung Pinem vedeme i v týmech," glosoval současný šéfkonstruktér roudnického týmu.