Vršecký bojuje na třech frontách. V Číně závodí, v Roudnici chystá dva vozy najednou

před 27 minutami

Dvojnásobný mistr Evropy David Vršecký se v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně rozhovořil o závodech v Číně i náročné roli šéfkonstruktéra Buggyry pro okruhové závody i Rallye Dakar. I když už nebojuje v evropském šampionátu, dotřetice se vydal do Číny. Tam obhajuje vítězství z předchozích dvou let. A čínský seriál tahačů na okruzích začal skvěle: vyhrál první dva závody.

Už víte, jak se čínsky řeknou prášky na bolest?

(zamumlá něco pseudočínsky a pak se rozesměje) Já nevím.

Takže už je to s vaší krční páteří lepší?

Nooo… (přemýšlí) Krk je furt stejný. Teď k tomu ještě přišel spodek, který se mi trošičku povedlo dát dohromady. Určitě si to nechci při testování dakarské Tatry v Senici nějak dokaličit.

V Číně jste letos nastoupil se zcela novým vozem s čínským motorem. Jaký je rozdíl mezi ním a Gyrtechem od Buggyry?

Přece jen jsme ho přes zimu ladili a snažili jsme se dosáhnout přibližně stejné výkonové křivky, jaká je ve starém motoru. Nicméně ještě trochu ztrácíme výkon ve vyšších otáčkách, ale o to je živější v nízkých. Je to první krok. Jednoho dne bychom chtěli tenhle motor v Číně použít do všech závodních aut, ale je to běh na dlouhou trať. Nejdřív potřebujeme získat nějaká data ze závodů. V Číně máme odjetý jeden víkend a po dvou závodech to zatím vypadá skvěle. Abychom se dostali na motor, který má třeba Adam ve svém okruháku, to je ještě hodně dlouhý běh. Někde ale začínat musíme, ovšem první kroky jsou dobré.

Konstrukčně je speciál pro Čínu spíš Buggyra známá z ME jako Fat Fox s čínským motorem, nebo vůz doznal dalších zásadních změn?

Je to takový mix. Číňani měli požadavek, že chtějí čumákové auto, takže je tam použitá část plastů z nového Fat Foxe. Podvozek je zase blíž Tatře Phoenix, která už v Číně závodila.

Už jsme věděli, jaké tratě nás tam čekají a co od nich máme očekávat. Auto má lepší vyvážení, je mnohem čitelnější než to staré. První jízdy jsem se obával, protože testy jsme dělali jen na letišti a pak už auto letělo do Číny. Tam byly mé dojmy zatím výborné. Jsem nadšený, jak to auto funguje. Jestli to vydrží, tak šampionát bude pokračovat ve stejném duchu.

Jak probíhá spolupráce s týmem a vaším čínským stájovým kolegou?

Jedu tam za čínský tým Zero Mileage, což je výrobce lubrikantů. Vždycky jsem jezdil s domácím jezdcem. Kung Pin teď po mně zdědil loňské auto. Spolupráce pokračuje úplně stejně. Jen teď nejede s čínským, ale naším autem. To byl pro něj obrovský kok dopředu.

Dokázal by se Kung Pin prosadit i v evropském šampionátu?

Ty myšlenky už tady byly, že by v Evropě zkusil odjet nějaký závod. Teď se pral s tím, jak přesedl do auta o level výš. Ale zvládl to. Nechci říkat, že by tady neměl šanci, a odsoudit ho dřív, než si to vyzkouší. Může taky příjemně překvapit. Jednoduše by to ale nešlo. Rozhodně si nemyslím, že by sednul a vyhrál.

V Buggyře máte hlavně funkci šéfkonstruktéra. Co je teď vaší prioritou, příprava "Dakarky", nebo plány na nové okruhové auto?

Priorita je všechno. (smích) Dost složitě se mezi tím proskakuje. Teď máme připraveného jedničkového Phoenixe pro Dakar, dvojkový pro Kolomajze (Martin Kolomý, pozn. red.) se dodělává. Do toho se staví i nový okruhák, máme připravené testování Dakaráku a měli bychom odjet i na testování do Tunisu. Mezitím ještě dvakrát odletím do Číny a do začátku října jsou stále okruhy. Je toho poměrně dost…

Je to teď časově méně náročné než v dobách, kdy jste ještě závodil v mistrovství Evropy?

Aspoň odpadly ty závodní víkendy. Člověk přece jen není takovej rozskákanej. Je to závodní víkend, ale na okruh přijedete ve středu a vracíte se další pondělí. Než spadnete zpátky do toho, co máte rozdělané, chvíli to trvá. Navíc ty věci vždycky musíte před závody nějak uzavřít, abyste věděl, kdo má znova začít. Do toho se blbě vrací.

Na druhou stranu jsem rád, že jsem se aspoň v Mostě podíval na závody a mohl podpořit Adama. Vidím to pak z jiné strany. Potkám známé a chyběl tam tlak, který běžně na domácí trati přišel.