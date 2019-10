Video: Nevinný kontakt na trati vyprovokoval bitku jezdců NASCAR a jejich mechaniků

Předloha o zavedení jednotné jízdenky na železnici pro vlaky různých dopravců se vrací k posouzení poslancům. Senát v ní chce podle středečního rozhodnutí upravit zejména nová ustanovení o kácení stromů podél tratí. Senátoři se obávají, že by kolem železnic mohly vzniknout pásy, v nichž nebudou žádné stromy.

Úprava, která má kácení usnadnit, se do drážní novely dostala ve sněmovně. Senátoři chtějí na návrh Mikuláše Beka (STAN) vyškrtnout pasáž, podle které stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy by byly stromy, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdu dráhy.