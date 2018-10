Video: Wickens je po nehodě v IndyCar od pasu dolů ochrnutý

před 34 minutami

Wickens měl v srpnu na okruhu Pocono v Pensylvánii hrozivou nehodu, během níž jeho vůz vyletěl do vzduchu a rozbil se o bariéru.

Los Angeles - Kanadský pilot Robert Wickens je po srpnové nehodě v závodě formulové série IndyCar od pasu dolů ochrnutý. Devětadvacetiletý jezdec zveřejnil na Instagramu video, jež ukazuje, jak se s pomocí a velkou námahou přesouvá z lehátka na invalidní vozík.

"Někteří lidé netušili, jak je mé zranění vážné, takže jsem vám chtěl ukázat, jak to skutečně vypadá," uvedl Wickens, jenž začal jezdit v sérii IndyCar letos a byl vyhlášen nejlepším nováčkem slavného závodu 500 mil v Indianapolis, v němž obsadil deváté místo.

Podívejte se na Wickensovu nehodu

Wickens měl v srpnu na okruhu Pocono v Pensylvánii hrozivou nehodu, během níž jeho vůz vyletěl do vzduchu a rozbil se o bariéru. Pilot si zranil páteř, kterou mu následně lékaři při operaci vyztužili několika šrouby a titanovou tyčkou. Utrpěl také fraktury obou nohou, pravé ruky a pohmoždění plic.

"Dnes to byl můj první přesun jako paraplegika. Horní část těla mám stále silnější a snad to už brzy zvládnu bez pomoci," uvedl Wickens v komentáři u videa. "Pravdou je, že k tomu, abych chodil sám, mám ještě hodně daleko. Ale nikdy v životě jsem nemakal víc a dávám maximum do toho, abych stimuloval nervy v nohou," dodal bývalý jezdec okruhové série DTM či seriálů formule 2 a 3.

Se svým aktuálním stavem se svěřil Wickens prostřednictvím videa na Instagramu.