Video: Wehrlein válel na závodě šampionů sudy v tříkolce

před 34 minutami

Podívejte se, jak se pilot F1 Pascal Wehrlein kutálel v tříkolce Polaris během Race of Champions v Miami. | Video: YouTube

Tradiční závod šampionů v sobotu v Miami večer zdramatizovala havárie pilota formule 1 Pascala Werhleina. Německý jezdec ztratil v rozjížďce proti dalšímu jezdci F1 Felipemu Massovi kontrolu nad tříkolkou Polaris, vrazil do svodidel a přes ně se otočil přes hlavu zpět na kola. Brazilec byl mezi prvními, kteří Weherleinovi a jeho VIP spolujezdci přiběhli na pomoc. Naštěstí oba účastníci karambolu vyvázli bez zranění. Massa se pak probojoval až do semifinále, kde ho vyřadil pozdější vítěz Race of Champions, Juna Pablo Montoya. Expilot F1 a NASCAR a bývalý šampion IndyCar ve finálovém souboji pokořil devítinásobného vítěze 24 hodin Le Mans Toma Kristensena.

autor: Sport | před 34 minutami

Související články