Video: Vybíjená na Slovakia Ringu vyřadila v jedné chvíli devět aut

před 58 minutami

Po dramatickém startu závodu Světového poháru cestovních vozů WTCR, který znamenal konec pro třetinu závodního pole, si dojel pro výborný výsledek český pilot Petr Fulín.

Orechová Potôň (od našeho zpravodaje) - Nejen tahači žil o víkendu okruh Slovakia Ring. V Orechové Potôni se poprvé představili jezdci seriálu WTCR, který nahradil MS cestovních vozů. A byla to premiéra vskutku vydařené - "demoliční derby" ve třetím závodě vstoupí do historie toho mladého seriálu.

Po dvou sobotních jízdách byla v neděli na programu rozjížďka poslední. Na téměř šest kilometrů dlouhém slovenském okruhu se ale závodilo jen do třetí zatáčky, kde došlo k hromadné kolizi. Karambol s následnými "šťouchanci" znamenal pro konec hned devíti automobilů.

Na začátku celého maléru byl úřadující šampion Gabriele Tarquini, který svým Hyundai roztočil Hondu Belgičana Benjamina Lessennese. A protože se to stalo uvnitř závodního pole v ostré levé zatáčce, "neposedná" auta začala kolem sebe páchat škody.

Téměř půlka 26členného závodního pole se nějakým způsobem dostala mimo trať. Tarquini s uraženým kolem, Esteban Guerrieri v Hondě a Cupra Johna Filippiho skončili zahrabaní v únikové štěrkové zóně., A ani další vozy nezůstaly bez následků. Šestice pilotů místo kroužení za safety car, které vyjelo na trať, zamířila do boxů. Tolik dalších vozů nebylo schopných v závodě pokračovat.

Neštěstí jedněch bylo ale požehnáním pro Petra Fulína. Český pilot startující na divokou kartu se rázem posunul na osmé místo. To však nebylo všechno. Ve své Cupře se dokázal probít až na pátou pozici, kterou udržel i přes útoky Italů Kevina Ceccona a Fabrizia Giovanardiho v Alfách Romeo. Na vítězného téměř domácího Norberta Michelisze z Maďarska ztratil 8,7 vteřiny.

"S výsledkem jsem maximálně pokojen. Od prvního tréninku to bylo hodně těžké, museli jsme si zvyknout na nové pneumatiky a vůbec na celou tu atmosféru světového poháru. Po celý víkend jsme ladili setup a laborovali s pneumatikami. Nutno říct, že nám v poslední jízdě pomohl karambol v úvodu závodu. Velký dík patří celému týmu, byl to boj a my si tu pohádku, ten šťastný konec, museli opravdu vybojovat," liboval si Fulín, který v prvních dvou slovenských závodech na body nedosáhl.