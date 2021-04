"Auta musí přestat létat vzduchem." Šampion NASCAR přežil drsnou havárii

Nedělní závod NASCAR na legendárním oválu Talladega Superspeedway okořenila děsivá havárie amerického pilota. Vůz Joeye Logana se po kontaktu se soupeřem náhle vznesl vzhůru a po několika kotrmelcích skončil mimo trať.

Talladega Superspeedway je v zámoří synonymem dramatického závodění. Už proto, že její zatáčky disponují impozantním sklonem 33 stupňů. O zrádnosti oválu se v neděli během závodu Geico 500 přesvědčil šampion ze sezony 2018 Joey Logano.

Do nejmladšího vítěze závodu v historii NASCAR v plné rychlosti lehce ťuknul jeden ze soupeřů. Loganův Ford se začal smýkat po trati a nakonec se vydal do vzduchu.

Následovalo několik kotrmelců, načež se oranžový vůz postavil na čtyři kola a pomalu doklouzal mimo trať. I když letící auto těsně minulo stroj Bubbyho Wallace, jako zázrakem nerozpoutalo řetězovou reakci končící hromadnou havárií. Sám Logano po chvíli opustil kokpit jen s viditelným šokem.

"Jsem rád, že jsem naživu. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Na jedné straně jsem hrdý, že jsem z takové nehody vyvázl bez škrábanců. Na druhé straně bych rád věděl, kdy to přestane. To, co se teď děje na oválech, je nebezpečné," uvedl 30letý pilot.

Ještě dál šel jeho soupeř Brad Keselowski. "Musíme přijít na způsob, jak udržet auta na zemi. Vůbec mě nezajímá, jaké aerodynamické prvky máme. Musíme začít tím, že auta nemohou létat vzduchem," uvedl vítěz NASCAR z roku 2012.

Odkázal tak i na podobnou havárii Ryana Newmena během loňské Daytony 500, při níž veterán po podobném letu vzduchem a následné kolizi s jiným autem utrpěl vážný otřes mozku.