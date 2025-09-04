Moto

Video: Brněnský tým se vrátil do nejrychlejšího pohárového šampionátu jako vítěz

Bronislav Formánek a Štefan Rosina ovládli na Nürburgringu třídu Pro-AM v Lamborghini Super Trofeo Europe. Stáj Mičánek Motorsport powered by Buggyra získala při startu na divokou kartu výjimečný triumf.
Lamborghini Super Trofeo Europe, Nürburgring 2025 | Video: Buggyra

Na slavném Nürburgringu se česká stáj Mičánek Motorsport powered by Buggyra postarala o velké překvapení.

Posádka ve složení Bronislav Formánek a Štefan Rosina si při své letošní premiéře v nejrychlejším pohárovém závodě světa dojela na divokou kartu pro vítězství ve třídě Pro-AM a celkově obsadila osmé místo mezi čtyřiatřiceti vozy.

"Je to obrovský úspěch a potvrzení toho, že patříme k evropské elitě. Před závodem jsme si říkali, že bychom chtěli pódium, ale vítězství a osmé místo absolutně je něco výjimečného," neskrýval nadšení manažer týmu Jiří Mičánek junior.

Úspěch přišel navzdory omezeným přípravám. Piloti si mohli vyzkoušet pneumatiky Hankook až v pátečním tréninku a tým musel ještě do noci řešit technické potíže. "Díky moc mechanikům, kteří na autě makali až do soboty," dodal Mičánek.

V kvalifikaci obsadili čtvrtou příčku a Formánek se v sobotní jízdě hned po startu posunul o dvě místa dopředu. Během svého stintu si vybudoval náskok na posádku Orudžev - Abkhazava, která patřila k favoritům. Rosina pak v dramatickém souboji dokázal vybojovat triumf.

"Auto bylo perfektně připravené, Broněk skvěle odstartoval. Nikdo z nás nečekal, že se nám to podaří. Jsem dojatý," prohlásil Rosina.

Spokojený byl i Formánek: "Nürburgring milujeme. Věděl jsem, že když auto přivezu na třetím místě, Štefan bude schopný vyhrát. Tímto výsledkem jsme potvrdili, že jsme šampioni právem."

Druhý závod, který byl na programu v neděli, ovšem přinesl velké starosti.

Déšť před startem postavil týmy před volbu pneumatik. Mičánek Motorsport sáhl po mokré sadě, jenže trať rychle osychala. Rosina s Formánkem nakonec dojeli pátí ve třídě Pro-AM a patnáctí celkově.

"Bylo to padesát na padesát. Tentokrát jsme to trefili hůř, ale i to k motorsportu patří. O to víc nás těší sobotní vítězství," uzavřel Jiří Mičánek.

Brněnský tým na Nürburgringu potvrdil, že stále patří mezi špičku Lamborghini Super Trofeo Europe a dokáže uspět i v roli outsidera.

 
