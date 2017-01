Vettel vyhrál závod dvojic na Race Of Champions úplně sám

před 1 hodinou

Pilot formule 1 Sebastian Vettel vybojoval pro Německo sedmý týmový titul na populárním Race Of Champions. V neděli to v Miami ale dokázal sám, byť se jedná o závod dvojic. Jeho partner z týmu Pascal Wehrlein totiž po sobotní havárii v klání jednotlivců nenastoupil, proto musel pilot Ferrari absolvovat všechny rozjížďky sám. To však Vettelovi neubral nic na elánu a zvítězil ve všech jízdách. Postupně tak vyhrál svoji skupinu základní části, v semifinále vyřadil Kolumbijce Juana Pabla Montoyu a Gabbyho Chavese a ve finále Američany z NASCAR, bratry Kurta a Kylea Buschovy. "Nechtěl jsem letět domů bez trofeje. Chytil jsem na trati dobrý rytmus a jelo se mi skvěle," řekl spokojený Němec.

autor: Radek Vičík | před 1 hodinou

