Nechal jsem Maxe vyhrát, smál se Norris. Pak jeho diskvalifikace zažehla řádné drama

Aktualizováno před 10 minutami
Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Las Vegas formule 1 a udržel se v boji o titul. Druhý dojel se ztrátou více než 20 sekund lídr šampionátu Lando Norris z McLarenu, který byl ale stejně jako jeho týmový kolega Oscar Piastri diskvalifikován za nadměrné opotřebení kluzných desek.
Max Verstappen oslavuje vítězství ve Velké ceně Las Vegas.
Max Verstappen oslavuje vítězství ve Velké ceně Las Vegas. | Foto: Reuters

Třetí skončil George Russell z Mercedesu.

Osmadvacetiletý Verstappen vybojoval šesté letošní vítězství a 69. v kariéře. Na stupních vítězů skončil poosmé za sebou.

Pět procent za šest miliard. Formule 1 zaujala transakcí v Mercedesu

FILE PHOTO: Formula One: Formula One MSC Cruises United States Grand Prix

"Závod je pro nás vždy složitý. Normálně tak dobře s pneumatikami nepracujeme, ale dnes se zdálo, že jsme to měli více pod kontrolou a mohl jsem do toho víc jít," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Druhý Norris nenavázal na triumf z kvalifikace, přesto nejdříve zvýšil náskok před druhým Piastrim na 30 bodů a před Verstappenem vedl o 42.

Oba piloti McLarenu ale byli po technických kontrolách diskvalifikováni za nadměrné opotřebení kluzné desky. Norrisův náskok na Verstappena a Piastriho se tak smrskl na 24 bodů.

Šampionát pokračuje příští týden Velkou cenou Kataru a na začátku prosince vyvrcholí v Abú Zabí.

"Nechal jsem Maxe vyhrát, aby si odjel hezký závod," uvedl s úsměvem Norris ještě předtím, než mu začala hrozit penalizace.

"Nebyl to můj nejlepší výkon. Když vás někdo porazí o dvacet vteřin, je to proto, že odvedl dobrou práci. Max jel pěkně. Já jsem udělal hned na začátku chybu, v první zatáčce jsem byl moc razantní. Ale i tak je druhé místo dobrý výsledek," prohlásil Norris.

Pátý skončil po startu ze 17. příčky Ital Andrea Antonelli z Mercedesu, který ještě doplatil na pětivteřinovou penalizaci za chybu ve startovní proceduře. Šestý byl Charles Leclerc z Ferrari.

Jeho týmový kolega a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton dojel po startu z 19. příčky desátý.

"Cítím se hrozně. Je to nejhorší sezona vůbec a ať se snažím sebevíc, je to pořád horší. Zkouším všechno možné v autě i mimo něj," podotkl Hamilton.

Vítěz kvalifikace Norris se udržel v čele jen chvíli. Po startu se sice natlačil před Verstappena, v nájezdu do první zatáčky ale probrzdil a vyjel mimo trať.

Nizozemský rival jeho zaváhání využil a před Norrise později probojoval také Russell.

Druhý muž průběžného pořadí Piastri klesl po kolizi s Liamem Lawsonem na sedmé místo. Ze závodu odstoupili po vzájemné nehodě Lance Stroll a Gabriel Bortoleto.

Kvůli úlomkům na trati vyhlásilo vedení závodu ve druhém kole virtuální safety car. Lawson vyvázl za incident s Piastrim bez trestu.

Ve 14. kole měli kolizi Hamilton s Alexanderem Albonem a kvůli dalším úlomkům na trati byl opět na chvíli zaveden režim virtuálního safety caru.

Po restartu se Piastri dostal na šesté místo před Isacka Hadjara. Pořadí v čele se výrazně neměnilo ani po zastávkách v boxech.

Ve 34. kole se Norris dotáhl na Russella a bez větších potíží se přes něj dostal na druhou příčku. Od Verstappena ho tou dobou dělilo necelých pět vteřin. Nizozemec ale vzápětí zrychlil a vedení si hlídal.

V závěrečných kolech měl naopak Norris potíže a jeho náskok na třetího Russella se začal tenčit. Šestadvacetiletý Brit, který stejně jako Russell absolvoval 150. závod v F1, ale nakonec druhou příčku udržel. Na stupně vítězů se prosadil popáté za sebou.

 
