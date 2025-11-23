Nechal jsem Maxe vyhrát, smál se Norris. Pak jeho diskvalifikace zažehla řádné drama

Třetí skončil George Russell z Mercedesu.
Osmadvacetiletý Verstappen vybojoval šesté letošní vítězství a 69. v kariéře. Na stupních vítězů skončil poosmé za sebou.
"Závod je pro nás vždy složitý. Normálně tak dobře s pneumatikami nepracujeme, ale dnes se zdálo, že jsme to měli více pod kontrolou a mohl jsem do toho víc jít," řekl před televizními kamerami Verstappen.
Druhý Norris nenavázal na triumf z kvalifikace, přesto nejdříve zvýšil náskok před druhým Piastrim na 30 bodů a před Verstappenem vedl o 42.
Oba piloti McLarenu ale byli po technických kontrolách diskvalifikováni za nadměrné opotřebení kluzné desky. Norrisův náskok na Verstappena a Piastriho se tak smrskl na 24 bodů.
Šampionát pokračuje příští týden Velkou cenou Kataru a na začátku prosince vyvrcholí v Abú Zabí.
"Nechal jsem Maxe vyhrát, aby si odjel hezký závod," uvedl s úsměvem Norris ještě předtím, než mu začala hrozit penalizace.
"Nebyl to můj nejlepší výkon. Když vás někdo porazí o dvacet vteřin, je to proto, že odvedl dobrou práci. Max jel pěkně. Já jsem udělal hned na začátku chybu, v první zatáčce jsem byl moc razantní. Ale i tak je druhé místo dobrý výsledek," prohlásil Norris.
Pátý skončil po startu ze 17. příčky Ital Andrea Antonelli z Mercedesu, který ještě doplatil na pětivteřinovou penalizaci za chybu ve startovní proceduře. Šestý byl Charles Leclerc z Ferrari.
Jeho týmový kolega a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton dojel po startu z 19. příčky desátý.
"Cítím se hrozně. Je to nejhorší sezona vůbec a ať se snažím sebevíc, je to pořád horší. Zkouším všechno možné v autě i mimo něj," podotkl Hamilton.
Vítěz kvalifikace Norris se udržel v čele jen chvíli. Po startu se sice natlačil před Verstappena, v nájezdu do první zatáčky ale probrzdil a vyjel mimo trať.
Nizozemský rival jeho zaváhání využil a před Norrise později probojoval také Russell.
Druhý muž průběžného pořadí Piastri klesl po kolizi s Liamem Lawsonem na sedmé místo. Ze závodu odstoupili po vzájemné nehodě Lance Stroll a Gabriel Bortoleto.
Kvůli úlomkům na trati vyhlásilo vedení závodu ve druhém kole virtuální safety car. Lawson vyvázl za incident s Piastrim bez trestu.
Ve 14. kole měli kolizi Hamilton s Alexanderem Albonem a kvůli dalším úlomkům na trati byl opět na chvíli zaveden režim virtuálního safety caru.
Po restartu se Piastri dostal na šesté místo před Isacka Hadjara. Pořadí v čele se výrazně neměnilo ani po zastávkách v boxech.
Ve 34. kole se Norris dotáhl na Russella a bez větších potíží se přes něj dostal na druhou příčku. Od Verstappena ho tou dobou dělilo necelých pět vteřin. Nizozemec ale vzápětí zrychlil a vedení si hlídal.
V závěrečných kolech měl naopak Norris potíže a jeho náskok na třetího Russella se začal tenčit. Šestadvacetiletý Brit, který stejně jako Russell absolvoval 150. závod v F1, ale nakonec druhou příčku udržel. Na stupně vítězů se prosadil popáté za sebou.