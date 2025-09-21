Moto

V Baku uspěl Verstappen, vyhrál podruhé v řadě. Oslavy McLarenu se odkládají

ČTK
před 3 hodinami
Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 a získal druhé vítězství po sobě.
Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Ázerbájdžánu 2025.
Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Ázerbájdžánu 2025. | Foto: Reuters

Obhájce titulu porazil na městské trati v Baku o více než 14 vteřin Brita George Russella z Mercedesu. Třetí byl Španěl Carlos Sainz, který vybojoval první stupně vítězů ve Williamsu.

Bodově naprázdno vyšel lídr mistrovství světa Australan Oscar Piastri z McLarenu, který narazil v úvodním kole do zdi a závod nedokončil.

Azerbaijan Grand Prix

Jeho týmový kolega Brit Lando Norris dojel na sedmém místě a snížil Piastriho náskok v čele na 25 bodů. McLareny nevyužily šanci zajistit si v předstihu triumf v Poháru konstruktérů.

Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval čtvrté vítězství v sezoně a 67. v kariéře. Navázal na dva týdny starý úspěch z italské Monzy. Využil startu z první pozice a v Baku triumfoval po třech letech. Na lídra Piastriho ztrácí ze třetí pozice 69 bodů.

"Byl to úžasný víkend. Před dvěma týdny to bylo také fajn, ale vyhrát tady je fantastické. Auto skvěle fungovalo na obou typech pneumatik," řekl Verstappen.

"Těžko říct, jak na tom teď jsme, ale poslední dva závody byly úžasné. V Singapuru to ale bude úplně jiná výzva," podotkl.

Spokojený byl také Sainz, který je ve Williamsu první sezonu.

"Upřímně nedokážu popsat, jakou radost z toho mám. Je to ještě lepší, než když jsem získal své první pódium. Celý rok jsme tvrdě bojovali a dnes jsme dokázali, že jsme rychlí," podotkl rodák z Madridu.

Sedmnáctý závod sezony příliš napětí nenabídl. Výjimkou byl úvod, kdy Piastri nejprve ulil start, poté se propadl na chvost pole a nakonec v úvodním kole narazil do bariéry. Na trať vyjel safety car.

Start ulil také Fernando Alonso z Aston Martinu, který dostal pětivteřinovou penalizaci.

"Je to tak, jak to je. Moc se tím netrápím. Soustředím se na sebe a na to, co mohu udělat pro zlepšení. Je před námi ještě dlouhá cesta a ať už máte dobré nebo špatné víkendy, mistrovství zdaleka nekončí," řekl Piastri televizní stanici Sky Sports.

Po restartu se Verstappen držel v čele, pozice hájili i druhý muž z kvalifikace Sainz a třetí Liam Lawson z Racing Bulls.

Dopředu se naopak nemohli dostat Norris, Charles Leclerc ani Lewis Hamilton z Ferrari. Norrisovi navíc zkomplikovala situaci pomalá zastávka v boxech ve 37. kole.

Na druhé místo se nakonec posunul Russell, který využil pozdější zastávky v boxech a překonal ve 40. kole Sainze. Jeho týmový kolega Andrea Antonelli skončil čtvrtý. Mercedes si tak polepšil v Poháru konstruktérů na druhé místo před Ferrari.

"Je skvělé, že jsme zpět na pódiu. Byl to pro mě trochu náročný víkend, ale auto fungovalo skvěle," uvedl Russell.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru 5. října.

Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:33:26,408, 2. Russell (Brit./Mercedes) -14,609, 3. Sainz (Šp./Williams) -19,199, 4. Antonelli (It./Mercedes) -21,760, 5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -33,290, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -33,808.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 24 závodů): 1. Piastri (Austr./McLaren) 324, 2. Norris (Brit./McLaren) 299, 3. Verstappen 255, 4. Russell 212, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 165, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 121.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 623, 2. Mercedes 290, 3. Ferrari 286, 4. Red Bull 272, 5. Williams 101, 6. Racing Bulls 72.

 
