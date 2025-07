Verstappen nemůže opustit Red Bull. Není na tom v pořadí tak špatně, aby mohl jít

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen bude i v příští sezoně jezdit za tým Red Bull.

Německému webu Sport.de to potvrdil týmový poradce Helmut Marko. Vyvrátil tak spekulace, že by úřadující šampion měl po skončení tohoto ročníku odejít do konkurenčního Mercedesu.

"Ano, mohu potvrdit, že Max Verstappen bude i v roce 2026 jezdit za Red Bull," řekl Marko.

Sedmadvacetiletý nizozemský pilot má v Red Bullu smlouvu do roku 2028, ale v ní je klauzule o možném předčasném ukončení. Tu by mohl aktivovat, pokud by po víkendové Velké ceně Maďarska neudržel nejhůř třetí místo. A to se nestane.

Před čtrnáctou Grand Prix sezony v Budapešti zaostává Verstappen za dvojicí z McLarenu Oscar Piastri a Lando Norris. Třetí příčku nicméně drží s náskokem 28 bodů před Georgem Russellem z Mercedesu.

Letos Verstappen vybojoval dvě vítězství: v Japonsku a ve Velké ceně Emilia Romagna. Naposledy dojel v neděli v Belgii čtvrtý. Na australského lídra MS Piastriho však ztrácí propastných 81 bodů.

Red Bull je v Poháru konstruktérů až čtvrtý a na začátku července po 20 letech propustil šéfa Christiana Hornera. Nahradil ho Francouz Laurent Mekies.