Sto milionů korun. Veřejné rozpočty mají opět přispět na brněnskou Grand Prix motocyklů

před 4 hodinami

Brno - Na letošní ročník motocyklové Grand Prix České republiky v Brně by mělo jít z veřejných rozpočtů stejně jako loni opět 100 milionů korun.

Ministerstvo školství by mělo dát 70 milionů, Jihomoravský kraj 20 milionů a Brno 10 milionů. Uvedl to primátor Brna Petr Vokřál (ANO). Podle něj ale ministerstvo teprve rozhodne, kolik pořadatelskému spolku dá. Závodní víkend se uskuteční od 3. do 5. srpna. Letošní novinkou budou lístky T2 Premium, která kombinují výhody VIP vstupenek i lístků na sedadlové a přírodní tribuny.

Velkou cenu bude třetí rok po sobě pořádat spolek založený krajem a městem. "Požádali jsme ministerstvo o dotaci 70 milionů jako minule. Zatím nemáme rozhodnutí, tak snad se tomu tak stane v nejbližší době. Otázkou je finální výše. Jsou tam nějaká kritéria, která budou definovat finální položku. Můžeme dostat více i méně," uvedl Vokřál.

Letošní novinkou budou lístky nazvané T2 Premium. Jejich cena je 7990 korun a sloužit bude především návštěvníkům, kteří neradi zůstávají na jednom místě. Umožní jim výhody VIP vstupenky, ale i návštěvu sedadlových a přírodních tribun.

Nabídnou i zázemí stanu s celodenním občerstvením a možnost návštěvy paddocku. Ostatní lístky se prodávají už od listopadu a návštěvníci je mohou koupit zhruba od 1500 korun. Postupem času se bude cena vstupenek zvyšovat.

Loňský ročník skončil v přebytku čtyři miliony korun, což ale bylo zapříčiněno právě díky stomilionovým dotacím od státu, kraje a města. Náklady byly skoro 170 milionů korun, na vstupenkách se vybralo 72 milionů. Závody navštívilo 194.000 lidí.

Grand Prix hrozil donedávna zánik. Její předešlý pořadatel Automotodrom Brno už ji nechtěl pořádat kvůli její ztrátovosti, kterou způsoboval především vysoký zalistovací poplatek promotérské společnosti Dorna za možnost závody pořádat. Dříve byl poplatek v řádu desítek milionů korun, loni byl 104 milionů a letos bude 111 milionů korun.

Politici se dohodli, že Velkou cenu zachrání, protože dělá městu i regionu dobrou reklamu a ekonomický přínos akce je kolem 200 milionů. Proto město a kraj založily spolek, který se dohodl s Dornou na pořádání pěti závodů. Letos se pojede potřetí. Podle Vokřála ale bude spolupráce pokračovat i po domluvených pěti závodech.