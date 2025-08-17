Moto

Nespokojený Salač skončil v Rakousku těsně za top 10, lídra Moto2 zradil letící kámen

Radek Vičík
Aktualizováno před 2 hodinami
Filip Salač obsadil ve Velké ceně Rakouska silničních motocyklů na Red Bull Ringu jedenáctou pozici.
Filip Salač na motocyklu Moto2 v barvách ELF Marc VDS Racing Teamu
Filip Salač na motocyklu Moto2 v barvách ELF Marc VDS Racing Teamu | Foto: Autoklub ČR

Český jezdec, který kvůli technickým problémům startoval až z osmnácté pozice, se velmi brzy dostal do bodované patnáctky.

Drama si prožil lídr seriálu Manuel González. Jeho motorka náhle přestala jet. Nejprve se propadl ze čtvrtého až na čtrnácté místo a nakonec zklamaně zajel do boxů. 

Jako příčinu tým Liqui Moly Dynavolt Intact GP uvedl kámen, který prorazil chladič motocyklu Kalex, což znamenalo druhou letošní nulu na Gonzálezově kontě.

Salač se na Red Bull Ringu pohyboval na hraně bodované patnáctky, nakonec se mu podařilo poskočit na konečné 11. místo.

"Cítím se hrozně, je mi líto, jak jsem dojel. Tenhle víkend jsem měl na mnohem víc. Startoval jsem jako osmnáctý a zapletl jsem se hned v prvním kole do nějakých incidentů, a jakmile se to poté rozjelo, už jsem nebyl schopný předjíždět. Měl jsem stejný problém jako v Brně. To znamená, že když jsem zabrzdil trošku později a odlehčil zadní kolo, tak to 'slajdovalo' tak, že jsem nebyl schopen zatočit," řekl Salač televizní stanici Nova Sport.

Zvítězil Brazilec Diogo Moreira. Gonzálezův největší pronásledovatel, další Španěl Arón Canet, skončil těsně před Salačem a snížil svou ztrátu na čelo MS na 19 bodů.

Třetí Moreira zaostává o dalších 16 bodů. Salač je se ziskem 71 bodů průběžně třináctý.

V MotoGP ukončil tříleté panování italského jezdce Francesca Bagnaii jeho týmový kolega z Ducati Marc Márquez. Celých 19 kol to vypadalo na druhý letošní triumf Marca Bezzecchiho v sedle Aprilie.

Pak ale suverénní lídr šampionátu zavelel k útoku a Ital neměl šanci. Protože jeho bratr Alex Márquez musel absolvovat trestnou zatáčku a obsadil až desátou pozici, narostl náskok lídra MS na 142 bodů.

Druhý dojel nováček Fermín Aldeguer s Ducati, který čtyři kola před koncem pokořil Bezzecchiho. Bagnaia dnes skončil šestý, takže na Marca Márqueze na třetí pozici ztrácí už 195 bodů.

Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:

Moto3: 1. Piqueras (Šp./KTM) 33:36,516, 2. Jamanaka (Jap./KTM) -0,096, 3. Muňoz -0,171, 4. Quiles -0,250, 5. Rueda (všichni Šp./KTM) -0,541, 6. Furusato (Jap./Honda) -0,625.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. Rueda 239, 2. Piqueras 168, 3. Muňoz 139, 4. Quiles 139, 5. Carpe (Šp./KTM) 139, 6. Kelso (Austr./KTM) 115.

Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 36:05,205, 2. Holgado (Šp./Kalex) -2,375, 3. Vietti (It./Boscoscuro) -5,351, 4. Arenas (Šp./Kalex) -5,817, 5. Arbolino (It./Boscoscuro) -6,448, 6. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -7,449, …11. Salač (ČR/Boscoscuro) -13,463.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. González 188, 2. Canet (oba Šp./Kalex) 169, 3. Moreira 153, 4. Baltus (Belg./Kalex) 143, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) 119, 6. Vietti 106, …13. Salač 71.

MotoGP: 1. M. Márquez 42:11,00, 2. Aldeguer (oba Šp./Ducati) -1,118, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,426, 4. Acosta (Šp./KTM) -6,864, 5. Bastianini (It./KTM) -8,731, 6. Mir (Šp./Honda) -10,132.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. M. Márquez 418, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) 276, 3. Bagnaia (It./Ducati) 221, 4. Bezzecchi 178, 5. Morbidelli 144, 6. Di Giannantonio (oba It./Ducati) 144.

 
motorismus sport motocykly Obsah VC Rakouska (Spielberg) Filip Salač

