Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP

Světový šampionát silničních motocyklů se do Maďarska vrátil po 33 letech. V roce 1992 ale závod hostil okruh Hungaroring v blízkosti Budapešti. Balaton Park tak slavil v kalendáři premiéru.
Český jezdec se postavil do čtvrté řady startovního roštu. Úvodní Grand Prix zvládl dobře a po prvním kole se držel na deváté pozici.
Ještě lépe si vedl jeho kolega z Marc VDS Racing Teamu Jake Dixon, který se ujal vedení. Dotírající soupeři ale Brita nakonec vytlačili ze stupňů vítězů a skončil čtvrtý.
Salač v polovině Velké ceny výrazně zrychlil, ale stačilo mu to jen na posun na konečné osmé místo. Podeváté v sezoně se tak umístil v top 10 a průběžně je se ziskem 79 bodů třináctý.
O vítězství se utkali hned tři jezdci. Svůj skvělý finiš v dnešním závodu potvrdil nováček David Alonso z Kolumbie, který si tak v Moto2 připsal první triumf. Druhý dojel Brazilec Diogo Moreira a třetí lídr MS Manuel González ze Španělska.
V elitní kategorii MotoGP Marc Márquez navýšil svůj náskok před mladším bratrem Álexem na 176 bodů. Letošní absolutní suverén vyhrál už posedmé za sebou během závodního víkendu sobotní sprint i nedělní hlavní závod.
Álex Márquez šel hned v úvodu Grand Prix šel k zemi. A i když se vrátil na trať, dnes dosáhl pouze na 14. místo a tím pádem na pouhé dva body. Marc Márquez je tak jen krůček od sedmého titulu v MotoGP.
Lídr seriálu sedlající motocykl Ducati se v 11. kole ujal vedení a od té chvíle před Marcem Bezzecchim na Aprilii už jen navyšoval náskok. Itala v závěru předjel i další Španěl, Pedro Acosta s KTM.
V nejslabší třídě Moto3 o vítězství bojovali dva nováčci. O pouhých 18 tisícin sekundy vyhrál Máximo Quiles ze Španělska před Argentincem Valentínem Perronem.
Lídr seriálu José Antonio Rueda byl pátý a v čele seriálu má nadále jasný náskok - 69 bodů před dalším Španělem Ángelem Piquerasem.
Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Balaton Parku:
Moto3: 1. Quiles (Šp./KTM) 35:31,832, 2. Perrone (Arg./KTM) -0,018, 3. Muňoz -0,858, 4. Piqueras -0,952, 5. Rueda (všichni Šp./KTM) -1,362, 6. Adrián Fernández (Šp./Honda) -6,159.
Průběžné pořadí MS (po 14 z 22 závodů): 1. Rueda 250, 2. Piqueras 181, 3. Quiles 164, 4. Muňoz 155, 5. Carpe (Šp./KTM) 146, 6. Kelso (Austr./KTM) 123.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 37:18,405, 2. Moreira (Braz./Kalex) -0,174, 3. González (Šp./Kalex) -0,305, 4. Dixon (Brit./Boscoscuro) -0,876, 5. Veijer (Niz./Kalex) -1,344, 6. Canet (Šp./Kalex) -2,608, …8. Salač (ČR/Boscoscuro) -6,462.
Průběžné pořadí MS (po 14 z 22 závodů): 1. González 204, 2. Canet 179, 3. Moreira 173, 4. Baltus (Belg./Kalex) 147, 5. Dixon 132, 6. Vietti (It./Boscoscuro) 106, …13. Salač 79.
14:00 MotoGP.