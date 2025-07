Salač cítí životní formu, před českými fanoušky chce zajet skvělý výsledek

Hektický a zároveň nejdůležitější víkend v sezoně čeká českého motocyklového jezdce Filipa Salače.

Ve Velké ceně České republiky bude jediným českým zástupcem mezi elitou mistrovství světa.

Třiadvacetiletý pilot stáje Elf Marc VDS se ale i tak na závod na brněnském Masarykově okruhu extrémně těší. Salač to řekl na dnešní tiskové konferenci.

"Byl jsem poslední český jezdec, který startoval v české Grand Prix. Bohužel to bylo v covidu a bez diváků. Teď budu první, kdo si to okusí znovu a na novém asfaltu. Hrozně moc se na to těším," řekl Salač.

Závody MS se do Brna vrací po pěti letech, naposledy se zde hvězdy světového motocyklového sportu představily v roce 2020, kdy ale diváci kvůli covidovým omezením na okruh nesměli.

Salač startuje v MS pravidelně od roku 2019, v Brně se ale představil už třikrát, protože před sedmi lety dostal divokou kartu.

Nejlepším výsledkem je 24. místo hned z prvního startu. Přesto na Masarykově okruhu závodí rád.

"V minulosti jsem měl nějakou smůlu s technikou. Byl tam i pád v první zatáčce, takže nebudu říkat, že to byla všechno smůla. Určitě svou roli hrál i tlak, přece jenom mi bylo šestnáct a sedmnáct let, když jsem tady jel naposledy. Teď si to ale užívám, i když to není snadné zvládnout," uvedl rodák z Mladé Boleslavi.

Aktuálně jej ale limitují zdravotní problémy po pádu v Assenu. "Dávám se dokupy a každý den se cítím lépe. Navíc si myslím, že ten tlak a stres, co tady budu mít, mi trochu i pomůže se od bolesti oprostit," řekl s úsměvem Salač.

Přiznal, že stále nemá plnou hybnost ramene. "Měl jsem vyhozený klíček, dva svaly mám lehce natržené, takže léčba není otázka krátké doby," řekl a dodal, že prakticky neustále je v péči fyzioterapeuta.

"Pokroky byly nejprve obrovské, ale potom už to jde samozřejmě pomaleji. V pátek uvidím, jak na tom budu. Věřím ale, že to bude stačit na to, abych jel rychle," přál si.

Čas na doléčení bude mít Salač po brněnském závodě, kdy bude mít MS měsíční pauzu. Salač to ale bere s klidem.

"Myslím si, že jsem už závodil i s horšími potížemi. Ani naposledy v Německu to nebyla věc, která by mě limitovala. Samozřejmě mi to ale nepomůže," řekl Salač, který skončil minulý týden na Sachsenringu desátý a v průběžném pořadí MS je dvanáctý.

Stále si navíc myslí, že má životní formu.

"Pořád bych řekl, že mám velkou formu. Měl jsem teď trošku smůly, kdy jsem měl v kvalifikacích pád. I tak ale byl víkend v obou případech dobře rozjetý a doufám, že na to v Brně navážu," přál si český jezdec.

Na konkrétní výsledek ale nemyslí. "Jako vždy budu spokojený, když do toho dám sto procent. A když budu vědět, že jsem udělal všechno pro to, aby to dopadlo co nejlépe," řekl.

Stejně jako v minulosti se v Brně představí se speciálním designem helmy, který představí ve čtvrtek. "Bude v českých barvách a s českými motivy. Na návrhu jsme pracovali dlouho a je to pěkná divočina," uvedl Salač.