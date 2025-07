Rozložená motorka a tropický liják. Start víkendu, jaký Brno dlouho nepamatuje

Návrat světového šampionátu silničních motocyklů do Brna okořenily rozmary počasí i divoké pády jezdců na zbrusu novém asfaltu.

Motocyklový jezdec Filip Salač zajel v hlavním tréninku na Velkou cenu České republiky v Brně druhý čas a bezpečně postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace závodu mistrovství světa. Jediný český účastník seriálu nestačil v kategorii Moto2 pouze na Američana Joea Robertse, který byl v novém traťovém rekordu o 542 tisícin sekundy rychlejší.

Třiadvacetiletý Salač v měřeném tréninku výrazně vylepšil výsledek z dopoledních jízd, kdy předvedl až 28. čas. Odpoledne mu na Masarykově okruhu pomohla i nepřízeň počasí.

Deset minut po začátku tréninku, ze kterého postoupilo 14 jezdců přímo do druhé části kvalifikace, začalo v Brně pršet a závodníci bez šance na zlepšení dosavadních časů zamířili do boxů.

Salač se poté na mokrou trať vrátil, spíše ale jen tréninkově. Necelé čtyři minuty před koncem pak komisaři program Moto2 ukončili.

"Nakonec to dopadlo dobře. Věděl jsem, že ráno nebyl trénink důležitý a nechtěl jsem dělat blbosti. Teď jsem trochu zatáhnul a stačilo to na druhé místo. Bohužel začalo pršet, takže jsme nepoužili druhou pneumatiku a nevyzkoušeli změny na nastavení, ale jsem rád za to, jak to dopadlo," řekl Salač stanici Nova Sport.

Na změnu počasí doplatil například vítěz ranního tréninku Ital Tony Arbolino, který byl odpoledne až sedmnáctý.

Na prvním nepostupovém místě skončil vítěz předchozího závodu na Sachsenringu Turek Deniz Öncü. Lídr MS Manuel González ze Španělska se zařadil hned za Salače.

Trénink nejsilnější kategorie MotoGP ovládl za deště lídr seriálu Španěl Marc Márquez. Úřadující mistr světa Jorge Martín byl při svém návratu do seriálu po zranění pátý.

V Moto3 byl nejrychlejší jejich krajan Álvaro Carpe, který vytvořil nový traťový rekord.

Závody MS se do Brna vrátily po pěti letech, hned první den si elitní motoristickou akci nenechal ujít prezident republiky Petr Pavel, sám vášnivý motocyklista. Stejně jako při návštěvě lednové Rallye Dakar se proměnil i ve fotografa.