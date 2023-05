Povolený doping. Pod dohledem Miss prolomil Mičánek v Ústecké 21 elitní čas

Jiří Mičánek jr. nepřivezl na závody do vrchu Ústecká 21 nejen své výkonné Lamborghini, ale také Miss Czech Republic Justýnu Zedníkovou. A zřejmě i její krása pilota týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra motivovala k tomu, že dokázal na vrchol Andrlova chlumu vyjet v čase pod hranicí elitního výkonu, tedy pod dvě minuty. Podívejte se, jak to v Ústí nad Orlicí o víkendu vypadalo.

0:58 Miss Czech Republic Justýna Zedníková a Jiří Mičánek jr. na závodě do vrchu Ústecká 21. | Video: Buggyra

