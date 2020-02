Fanoušci NASCAR přejí Trumpovi, v seriálu se znovu objeví jeho předvolební auto

Podobně jako před čtyřmi lety se v rámci zámořského šampionátu NASCAR objeví na trati vůz s předvolební reklamou Donalda Trumpa.

Zatímco v roce 2016 měl Trumpovu reklamu automobil v elitní sérii tehdy zvané Sprint Cup, nyní se logo podporující úřadujícího prezidenta USA a zároveň kandidáta republikánů do podzimních voleb objeví ve druhé nejvyšší "lize" Xfinity Series.

Do Chevroletu s číslem 47 a nápisem "Trump Pence 2020" usedne 56letý veterán Joe Nemechek. Rekordman v počtu startů v rámci všech podniků NASCAR s 1188 závody pojede v barvách stáje Mike Harmon Racing 15. února na slavném oválu v Daytoně. Tam bude na programu úvodní díl sezony pod názvem NASCAR Racing Experience 300.

Fanoušci série NASCAR patří podle sociologických průzkumů většinově mezi voliče Donalda Trumpa, proto je na ně právě v tomto šampionátu znovu cílena kampaň.

Před čtyřmi lety se vůz s číslem 55 pilotovaný Reedem Sorensonem proháněl po oválu Texas Motor Speedway také v barvách americké trikolory. Ze všech stran auta značky Toyota byl umístěn Trumpův předvolební slogan "Make America Great Again". Rodák z Georgie tehdy obsadil 35. pozici.

Na rozdíl od zámoří není v Evropě politická reklama vítána. O tom se předloni přesvědčil otec amerického pilota formule 2 Santina Ferrucciho, který chtěl mít na synově monopostu rovněž slogan prezidenta Trumpa "Make America Great Again".

Tým Trident mu to tehdy s ohledem na regule šampionátu nedovolil. Sám Ferrucci byl už během sezony vyhozen za to, že narazil do týmového kolegy a ještě k tomu jezdil v monopostu s mobilem v ruce.