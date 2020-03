Buggyra vytáhla Engeho a Vršeckého ze "závodnického důchodu". Budou závodit v Číně

Tým Buggyra si pro letošní okruhovou sezonu připravil další překvapení. Roudnická stáj angažovala zkušené piloty Tomáše Engeho a Davida Vršeckého, kteří budou v jejích barvách závodit v čínském šampionátu sportovních vozů China GT.

Pro oba piloty to bude návrat do světa "velkých závodů". Zatímco Enge se loni svezl aspoň v KTM kategorie GT4 ve dvou podnicích seriálu 24h Series, Vršecký absolvoval poslední souboj o body v tahači Buggyra v roce 2018.

"Tomáš Enge bude po tři roky naším pilotem číslo jedna v tomto šampionátu a jezdeckým lídrem. Davida (Vršeckého) jsme motivovali, aby se vrátil z důchodu k plnohodnotnému závodění," uvedl mentor Buggyry Martin Koloc.

Účast v asijském seriálu sportovních vozů se speciálem GT3 bude probíhat ve spolupráci Roudnických s jejich globálním partnerem, čínskou olejářskou společností Zero Mileage Lubricant. Jde o první rok tříletého projektu, jenž směřuje k účasti ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

"Neznám nikoho, kdo by ve velkých a dobrých autech toho dokázal tolik, co Tomáš. Navíc nevnímá závodění jen z pozice pilota, který si přinesl helmu, odjezdí to a jede zase domů. V gétéčkách nemáme žádné zkušenosti a ty právě s sebou přináší. Obdivuju to, jak profesionálně ke své práci přistupuje," pokračoval Koloc.

"Buggyra je velká výzva"

Jediný Čech ve formuli 1 Enge dostal nabídku od Buggyry v polovině loňského roku. "Zúčastnit se takového projektu, kdy se staví nový tým, je pro mě velkou výzvou. Závodění v Asii pro mě není cizí, jezdil jsem tu s formulí A1 GP, mám zkušenosti s gétéčky i z Thajska. Závodili jsme i v Malajsii, Indonésii nebo Japonsku. Asijské prostředí díky tomu znám docela dobře," prohlásil 43letý pilot.

Rozhodování o příchodu do Buggyry ale nebylo snadné. "Přemýšlel jsem nad tím delší dobu. Už jsem trochu vypadl ze závodního prostředí proti dobám, kdy jsem měl za rok 25 závodních víkendů. Nakonec jsem se rozhodl jít do prostředí pro mě sice neznámého, ale pro motoristického fandu známého velice. Člověk se sice dívá po jistotě, ovšem motivace byla větší. A ta zvítězila," dodal Enge.

Jak se na svůj návrat ze závodnického "důchodu" dívá druhý pilot posádky, 44letý Vršecký? "S touhle nabídkou se má bolavá záda rychle uzdravila," prohodil s úsměvem dvojnásobný mistr Evropy tahačů na okruzích.

"Ale teď vážně. Nedovedu si představit, že bych takovou šanci odmítl. Jsem rád, že i v důchodovém věku si můžu sednout za volant takového auta. Vedle Tomáše budu jako žák. Tomáš zná gétéčka mnohem líp. Já se zatím jen svezl loni v Brně tři kola Lambem. Jsem nadšený, že s ním mohu být v jednom týmu. Díky němu se budu rychleji s autem učit a budu mít od koho opisovat," dodal šéfkonstruktér a pilot Buggyry v jedné osobě.

Účet na milion eur ještě před vyjetím na trať

Česká dvojice usedne do nejnovější specifikace vozu Mercedes-AMG GT3, pro nějž Buggyra vytvořila zcela nový tým. "GT3 tým je svojí logistikou a operativou oddělený od tahačů i od Dakaru. Vedle Tomáše se nám podařilo do něj získat další zkušené členy, takže do závodů určitě nepůjdeme jako úplní zelenáči," věří Koloc.

Závodění s "gétéčky" není žádná levná záležitost. Jen samotná pořizovací cena je 400 000 eur, tedy skoro 11 milionů korun. Jenže k tomu je třeba připočíst další náklady.

"Než se to auto vůbec rozjede, je potřeba do toho dát dalších 600 000 eur. Kilometr auta na trati bude stát asi 54 až 60 eur. Je potřeba mít opravdu kvalitní lidi, které musíte zaplatit. Hodně stojí i čínský marketing, který naštěstí jde mimo náš rozpočet. To bude ohromná položka. Čínská série GT pro nás bude místem, kde se budeme učit. Po roce se rozhodneme, jestli nepůjdeme dál, a ve tříletém horizontu je naším cílem start v Le Mans," vysvětlil nejvyšší šéf Buggyry.

Novinka v dílnách Buggyry nebude pro Engeho, který v kategorii GT3 pilotoval vozy Lamborghini, Aston Martin i Chevrolet, žádnou neznámou: "Znám i Mercedes-AMG, v roce 2012 jsem ve starší modifikaci jel čtyřiadvacetihodinovku v Dubaji. Tenkrát to byl ještě AMG SLS. Ale koncept toho vozu je mi znám."

Čína jako laboratoř pro akademii

Závodění v Číně nemá přinést jen úspěchy pro posádku Enge-Vršecký. Slouží také jako odrazový stupínek pro členy Akademie Buggyry, která vychovává nové piloty, inženýry mechaniky i další lidi potřebné pro závodění.

"S koučováním jezdců i organizací týmu mám velké zkušenosti ze svého předchozího angažmá v německém týmu Reiter Engineering, takže se těším i na práci v rámci Buggyra Academy," uvedl Enge.

Proto je členkou širšího týmu pro seriál China GT také brzy 16letá Aliyyah Koloc. Dcera Martina Koloce patří mezi tváře akademie.

"Aliyyah pojede v Číně exhibiční sérii GT a měla by absolvovat celý testovací program. Máme tu také talentovaného Francouze Tea Calveta, který by mohl tým příští rok doplnit, pokud bychom se rozhodli nasadit dvě auta," vysvětlil Koloc.

Podle něj je navíc možné i to, že jeho dcera bude muset v roce 2021 nahradit po boku Engeho Vršeckého, který by mohl získat vyšší jezdecký status. Tím pádem by se tak silná posádka musela podle pravidel šampionátu rozdělit.

Brzda jménem koronavirus

Start čínského šampionátu je kvůli epidemii koronaviru zatím nejistý. "Pořadatelé počítají s tím, že se začne v červnu v Šanghaji. Teď je ale otázka, jestli se situace uklidní v Evropě. Věřím tomu, že Čína bude mít po problému, ale my jim možná budeme ještě trochu smrdět," obává se mentor Buggyry. Proto také existuje alternativní projekt se silným testovacím programem, a navíc tým chystá vlastní virtuální sérii.

Pro Koloce se ale nic nemění ani s nařízenou karanténou. "Mám to stejné jako předtím. Ráno jdu do práce a večer se vracím domů, žádná změna," směje se mentor roudnického týmu.