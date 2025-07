"To dám.“ Neprojel a odtahovkou sestřelil billboard na trať formule 1

"Torpédování“ Maxe Verstappena monopostem Andrey Kimi Antonelliho nebylo jedinou divokou podívanou, kterou v neděli fanouškům nabídl rakouský Red Bull Ring.

Nebylo to obvyklé drama v zatáčkách, ale spíš scénka jako vystřižená z grotesky.

Rakouský Red Bull Ring v neděli ochromil nečekaný incident, když tahač odtahové služby převážející havarovaný monopost formule 2 naboural do konstrukce velkoplošného reklamního panelu.

"Všechno to spadlo přímo přes celou šířku trati. Bylo to hrozivé, když si člověk uvědomí, co by se stalo, kdyby tam někdo jel," popsal jeden z traťových komisařů.

Nákladní automobil se vracel z místa nehody formule 2 a řidič zřejmě neodhadl výšku hydraulického jeřábu, který při přejezdu pod konstrukcí zachytil její spodní část.

Následoval ohlušující rachot a celá ocelová konstrukce, včetně obří obrazovky, se zřítila na asfalt. Naštěstí v tu chvíli žádné auto na trati nebylo.

"Bylo to hodně nebezpečné. Nikdo se nezranil, ale je to výstraha," přiznal zástupce pořadatelů.

Organizátoři museli okruh uzavřít, aby odklidili trosky a prověřili, zda nejsou poškozené další prvky nad tratí. Incident způsobil zpoždění následujícího pohárového závodu sportovních vozů Porsche.

Pilot formule 1 George Russell situaci sledoval z boxů a nevěřil vlastním očím. "Myslel jsem, že to je nějaký vtípek. Pak jsem viděl, jak se všechno hroutí," komentoval britský jezdec.

Náraz zároveň poškodil rameno tahače i samotný monopost formule 2, který visel na popruzích.

Podle informací technického delegáta se naštěstí auto podařilo zachytit ještě předtím, než by spadlo přímo na trať. Řidič tahače skončil kvůli šoku v péči lékařů.