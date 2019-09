Lacko byl v Zolderu na stupních vítězů, boj o evropské stříbro se přiostřuje

Adam Lacko obsadil v sobotu v belgickém Zolderu třetí a páté místo a v průběžném hodnocení ME tahačů na okruzích ztrácí na druhého Antonia Albaceteho osm bodů.

Po třetím místě v kvalifikaci proťal úřadující vicemitr Evropy třetí také cílovou čáru.

"Jochen Hahn překombinoval start a trochu mu to hráblo, takže ztratil výhodu. Chtěl jsem ho předjet, ale bohužel už jsem se tam v první zatáčce nevešel. Ke konci to vypadalo, že bych možná Albaceteho ještě mohl dát, nakonec to však nevyšlo. I tak jsem s třetí pozicí spokojený," uvedl Lacko.

Závod číslo dvě musel být kvůli kolizi a odstavenému tahači na trati hned dvakrát přerušen. Lacko v jízdě s obráceným pořadí top 8 dojel na páté pozici.

"Start se mi hodně povedl a protáhl jsem se na druhou příčku. Za mnou se ale stala nějaká mela a zůstal tam Citignola, takže se závod hned v prvním kole přerušil," komentoval Lacko druhou bodovanou jízdu.

"Ve druhém startu už si Kiss svou pozici pohlídal a nedostal jsem se před něj. Po dvou odjetých kolech se ale zase přerušovalo, protože na konci cílové rovinky zastavil Orsini. Třetí start byl podobný tomu předchozímu, bohužel se přede mě dostal Antonio (Albacete) a mně už se nepodařilo vzít si svou pozici zpět," dodal český pilot.

V neděli jsou v Zolderu na programu opět dva bodované závody.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Zolderu (Belgie):

První jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 23:54,839, 2. Albacete (Šp./MAN) -1,087, 3. Lacko (ČR/Buggyra) -1,831.

Druhá jízda: 1. Reinert (Něm./Iveco), 2. Halmová (Něm./Iveco) -0,465, 3. Kiss (Maď./Mercedes) -2,874, …5. Lacko -3,886.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 249, 2. Albacete 171, 3. Lacko 163.