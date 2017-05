Lacko odjel z Red Bull s kýženým umístěním na stupních vítězů

před 1 hodinou

Adam Lacko se v poslední jízdě úvodním víkendu ME tahačů na okruhu na Red Bull Ringu konečně dočkal stupňů vítězů. Nedělní program začal pilot Buggyry pátým místem. Do druhého závodu startoval ze čtvrtého místa, ale . díky výbornému startu se prodral na druhou pozici. Jeho souboje s vedoucím Saschou Lentzem využil obhájce titulu Jochen Hahn a dostal se na první místo, které před Lackem udržel až do konce. "Je mi líto, že se mi souboj se Sashou Lenzem nepodařilo dotáhnout až do vedení. Za druhé místo jsem však po víkendovém trápení nakonec rád,“ uvedl spokojený jezdec Buggyry. Druhý pilot roudnické stáje Alen Draganovič v neděli premiérově dvakrát bodoval.

Úvodní závod mistrovství Evropy tahačů ve Spielbergu (Rakousko): Třetí závod: 1. Halmová (Něm./MAN) 18:40,8, 2. Hahn (Něm./Iveco) -0,582, 3. Albacete (Šp./MAN) -4,758, …5. Lacko (ČR/Buggyra) -8,591. Čtvrtý závod: 1. Hahn 22:02,8, 2. Lacko -0,975, 3. Lenz (Něm./MAN) -4,518. Průběžné pořadí: 1. Hahn 51, 2. Halmová 40, 3. Lacko 34.

před 1 hodinou

Pokračujte dál