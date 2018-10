Lacko byl v Jaramě na stupních vítězů, na definitivu stříbra si musí počkat

před 1 hodinou

Loňský šampion Adam Lacko v Buggyře bojuje ve španělské Jaramě o druhé místo v celkovém pořadí evropského okruhového šampionátu tahačů.

Jarama (Od našeho zvláštního zpravodaje) - Adam Lacko ani v posledním závodním víkendu mistrovství Evropy tahačů na okruzích neporušil tradici, že na každé trati letošního kalendáře aspoň jednou vystoupá na stupně vítězů.

Sobotní třetí místo v úvodním závodě bylo spolu s devátou příčkou v druhé jízdě o to důležitější, že pilot Buggyry nemá stále jistotu celkové druhé příčky. I tak je jeho pozice dobrá, protože před domácím Antoniem Albacetem má nyní náskok 19 bodů. V neděli je v Jaramě k mání letošní poslední třicítka bodů.

Sobotní program začal velmi divoce. Už ve třetí zatáčce došlo k hromadné havárii, kterou nejvíce "odskákali" český veterán František Vojtíšek a André Kursim z Německa, kteří se v sobotu už nesvezli. První závod nestihl ani Norbert Kiss z Maďarska, který tak vypadl z boje o stříbro s Lackem.

"Byla to velká mela. Nejdříve Kiss vymetl Albaceteho mimo trať. Když se chtěl Norbert vrátit, tak mě zavřel a trefil jsem ho do levého zadního kola. To ho dostalo do hodin a následně do něj narazily asi další tři vozy. V tu jsem já už byl naštěstí před ním," komentoval Lacko událost ze začátku závodu.

Český pilot do opakované jízdy vystartoval čtvrtý, za vedoucím Jochenem Hahnem (už jistým mistrem Evropy) se však drželi Lackovi vyzyvatel Albacete a Sasha Lenz.

Zatímco španělský veterán si s přehledem udržel druhé místo, mladého Němce jednička Buggyry v druhé polovině závodu předjela a minimalizovala tak bodové ztráty v klíčové bitvě sezony. "Ze třetího místa mám radost. Dojel jsem hned za Antoniem, což je důležité. Nemá cenu teď bojovat o každou pozici, ale hlavně jet chytře a držet náskok," uvedl 34letý závodník.

V druhém sobotním závodě - s otočeným pořadím první osmičky - se Lackovi dvakrát zablokovaly brzdy. Ze sedmé příčky se tak propadl až na desátou. V cíli byl klasifikován devátý, naštěstí pro něj se Albacete dokázal probít jen na šesté místo. "Náskok devatenáct bodů považuji stále za komfortní. Zítra bude hodně záležet na prvním závodě," sdělil loňský mistr Evropy.

Sobotní vývoj události hrál Buggyře i v boji o třetí místo v hodnocení stájí. Na Kissovu partu Tankpool 24 Racing má k dobru 24 bodů.

Závody ME tahačů v Jaramě (Španělsko):

První závod: 1. Hahn (Něm./Iveco) 23:49,363, 2. Albacete (Šp./MAN) -2,119, 3. Lacko (ČR/Buggyra) -10,334, …Vojtíšek (ČR/MAN) nedokončil.

Druhý závod: 1. Reinert (Něm./MAN) 24:08,127, 2. Brereton (Brit./MAN) -3,901, 3. Halmová (Něm./Iveco) -4,109, …9. Lacko -15,978.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 360, 2. Lacko 248, 3. Albacete 229.