Lacko byl na závěr sezony dvakrát na pódiu, v ME tahačů skončil čtvrtý

Adam Lacko zakončil sezonu mistrovství Evropy dvěma umístěními na stupních vítězů.

Ve španělské Jaramě byl v sobotu třetí v handicapovém závodě, v neděli dojel člen týmu Buggyra ZM Racing v hlavním závodě druhý. V konečném hodnocení šampionátu ale zůstal čtvrtý. Titul si již před týdnem v Le Mans zajistil Norbert Kiss z Maďarska.

Lacko měl před osmým dílem seriálu ještě teoretickou šanci posunout se na konečné třetí místo, předstihnout Němce Saschu Lenze se mu ale nepodařilo. Na okruhu nedaleko Madridu sice získal o 11 bodů více než jeho soupeř, v konečném pořadí ale za Lenzem zaostal o 21 bodů. O šanci na bronz Lacka připravil nevydařený úvod sezony v Misanu, kde získal jen 16 bodů.

"Byla to náročná sezona. Nebojovali jsme jen za sebe, ale i za tým a s Téem (Calvetem) se nám podařilo bojovat celkově o třetí místo, přestože většinou jsme se motali na čtvrtém," řekl Lacko.

Osmatřicetiletý jezdec přiznal, že před sezonou věřil v lepší výsledek. "Doufali jsme, že budeme do tří. Nebyli jsme ale úplně ztraceni, i proto, že se dnes Saschovi nedařilo, nám chybělo pár bodů. To jsou ale závody," podotkl Lacko, jenž vypadl z elitní trojice poprvé od roku 2015.

S posledním závodním dnem sezony byl rodák z Čeladné maximálně spokojený. "Hlavní závod dopadl perfektně. Pomohl tomu nejlepší výsledek v kvalifikaci v sezoně, kdy jsme skončil druhý. A druhý handicapový byl možná nejhezčí závod v sezoně. Předjíždělo se snad nejvíce. Startoval jsem ze čtvrté řady a dostal se až na třetí místo. Pak jsem byl osmý, zase jsem se posunul a v závěru předjel Jochena Hahna. Byla z toho bramborová pozice, ale bylo to fajn," dodal Lacko.

O úspěch Buggyry se v Jaramě postaral Téo Calvet z Francie, který výhrou v posledním závodě potvrdil svůj celkový triumf v takzvaném Promoter's Cupu.

"Byla to náročná sezona, ve které jsme měli řadu problémů, ale jsem šťastný, že takhle končí. Museli jsme bojovat až do konce a věřím, že nás to posílí do budoucnosti," řekl Calvet.

Závody mistrovství Evropy tahačů v Jaramě (Španělsko):

1. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 24:06,225, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -4,552, 3. Albacete (Šp./MAN) -4,974, …5. Lacko (ČR/Buggyra) -10,487.

2. jízda: 1. Kursim (Něm./Iveco) 24:17,608, 2. Calvet (Fr./Buggyra) -0,353, 3. Lacko -0,651.

3. jízda: 1. Kiss 24:04,123, 2. Lacko -4,110, 3. Albacete -4,614.

4. jízda: 1. Calvet 24:17,365, 2. Kursim (Něm./Iveco) -11,083, 3. Halmová (Něm./Iveco) -19,821, 4. Lacko -20,615.

Konečné pořadí ME: 1. Kiss 410 b., 2. J. Hahn 295, 3. Lenz (Něm./MAN) 285, 4. Lacko 264.