Moto

Sbírku luxusních aut může vyměnit za roky vězení. Expilota F1 stíhají za zpronevěru

Radek Vičík Radek Vičík
před 8 hodinami
Bývalý jezdec formule 1 Adrian Sutil je v Německu ve vazbě. Státní zástupce ho viní z těžkého podvodu a zpronevěry v rámci mezinárodní kauzy. Sutil obvinění odmítá s tím, že podle něj žádná třetí strana neutrpěla finanční újmu.
F1, VC Maďarska 2013: Jennifer Becksová, přítelkyně Adriana Sutila
F1, VC USA 2014: Adrian Sutil, Sauber
Adrian Sutil, Sauber
Formule 1, VC Kanady 2013: Adrian Sutil, Force India
F1, VC USA 2014: Adrian Sutil, Sauber Zobrazit 31 fotografií

Adrian Sutil, bývalý pilot F1, sedí v německé spolkové zemi Baden-Württemberg ve vazbě kvůli podezření z rozsáhlého finančního deliktu.

Vyšetřování, které vedlo k razii na třech adresách - v Německu, Monaku a Švýcarsku - má zjistit, zda Sutil není viníkem "závažného podvodu a zpronevěry".

Podle vyjádření státního zastupitelství v Stuttgartu jde o podezření na "společný podvod ve zvlášť závažném případě a spolupodílnictví na zpronevěře". Konkrétní detaily zatím úřady zdrženlivě tají.

Dobře informované zdroje však uvádějí, že podezření souvisí s mezinárodními leasingovými smlouvami a zajišťovacími dohodami, jež měly údajně sloužit k finanční manipulaci a prospěchu zadržených včetně Sutila.

Podle Sutilova právního zástupce Dirka Schmitze je prý obvinění bezpředmětné.

"Z jeho pohledu dosud nebyla způsobena žádná finanční újma třetím stranám," uvedl v nedávném prohlášení a zdůraznil, že k zadržení došlo hlavně proto, že Sutil nemá v Německu trvalé bydliště. Bydlí totiž v Monaku.

Podle Schmitze je ohrožena pověst jeho klienta: "Obvinění se vztahují k mezinárodním leasingovým smlouvám a zajišťovacím dohodám, které musí být posuzovány podle různých národních právních standardů, a proto vedou k odlišným hodnocením."

Sutil, jak uvádí jeho právník, plně spolupracuje s vyšetřovateli a věří, že bude očištěn. "Je přesvědčen, že se v průběhu vyšetřování prokáže jeho nevina a jeho jméno jako bývalé hvězdy formule 1 bude plně rehabilitováno."

Tato aféra vrhá stín na někdejší závodní kariéru, která byla dlouhá a relativně úspěšná - byť bez pódiových umístění. Sutil ve formuli 1 debutoval v roce 2007 s týmem Spyker, později závodil za Force India a nakonec ještě v sezoně 2014 v barvách Sauberu.

Celkem odjel 128 Grand Prix, nasbíral 124 bodů a jednou zajel nejrychlejší kolo Velké ceny

Obvinění z podvodu a zpronevěry, která nyní musí odvrátit, mohou zásadním způsobem zpochybnit nejen jeho obchodní aktivity, ale i sportovní odkaz.

Pokud se prokáže vina, byl by to tvrdý konec pro člověka, který po odchodu z F1 žije v luxusu a měl pověst úspěšného sběratele luxusních aut.

Jde o největší sbírku automobilů ze všech současných i bývalých jezdců formule 1. Obsahuje vozy značek Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg  či Pagani.

Sutilův luxusní život v Monaku:

 
motorismus sport Obsah Adrian Sutil Formule 1

