Sbírku luxusních aut může vyměnit za roky vězení. Expilota F1 stíhají za zpronevěru

Adrian Sutil, bývalý pilot F1, sedí v německé spolkové zemi Baden-Württemberg ve vazbě kvůli podezření z rozsáhlého finančního deliktu.
Vyšetřování, které vedlo k razii na třech adresách - v Německu, Monaku a Švýcarsku - má zjistit, zda Sutil není viníkem "závažného podvodu a zpronevěry".
Podle vyjádření státního zastupitelství v Stuttgartu jde o podezření na "společný podvod ve zvlášť závažném případě a spolupodílnictví na zpronevěře". Konkrétní detaily zatím úřady zdrženlivě tají.
Dobře informované zdroje však uvádějí, že podezření souvisí s mezinárodními leasingovými smlouvami a zajišťovacími dohodami, jež měly údajně sloužit k finanční manipulaci a prospěchu zadržených včetně Sutila.
Podle Sutilova právního zástupce Dirka Schmitze je prý obvinění bezpředmětné.
"Z jeho pohledu dosud nebyla způsobena žádná finanční újma třetím stranám," uvedl v nedávném prohlášení a zdůraznil, že k zadržení došlo hlavně proto, že Sutil nemá v Německu trvalé bydliště. Bydlí totiž v Monaku.
Podle Schmitze je ohrožena pověst jeho klienta: "Obvinění se vztahují k mezinárodním leasingovým smlouvám a zajišťovacím dohodám, které musí být posuzovány podle různých národních právních standardů, a proto vedou k odlišným hodnocením."
Sutil, jak uvádí jeho právník, plně spolupracuje s vyšetřovateli a věří, že bude očištěn. "Je přesvědčen, že se v průběhu vyšetřování prokáže jeho nevina a jeho jméno jako bývalé hvězdy formule 1 bude plně rehabilitováno."
Tato aféra vrhá stín na někdejší závodní kariéru, která byla dlouhá a relativně úspěšná - byť bez pódiových umístění. Sutil ve formuli 1 debutoval v roce 2007 s týmem Spyker, později závodil za Force India a nakonec ještě v sezoně 2014 v barvách Sauberu.
Celkem odjel 128 Grand Prix, nasbíral 124 bodů a jednou zajel nejrychlejší kolo Velké ceny
Obvinění z podvodu a zpronevěry, která nyní musí odvrátit, mohou zásadním způsobem zpochybnit nejen jeho obchodní aktivity, ale i sportovní odkaz.
Pokud se prokáže vina, byl by to tvrdý konec pro člověka, který po odchodu z F1 žije v luxusu a měl pověst úspěšného sběratele luxusních aut.
Jde o největší sbírku automobilů ze všech současných i bývalých jezdců formule 1. Obsahuje vozy značek Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg či Pagani.
Sutilův luxusní život v Monaku: