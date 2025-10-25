Drama v Austrálii. Mustang vletěl do bariéry, trosky kosily fotografy

Australský městský okruh v Surfers Paradise, kde se každoročně koná populární motoristická akce Gold Coast 500, se v sobotu proměnil v místo vážné havárie.
Během kvalifikace série Supercars, nejprestižnějšího šampionátu cestovních vozů v Austrálii, nezvládl svůj vůz úřadující mistr série Brodie Kostecki a narazil do bariéry tak nešťastně, že zranil čtyři fotografy stojící za ní.
Kostecki, pilot týmu Dick Johnson Racing, projížděl první zatáčkou ve vysoké rychlosti, když se jeho Ford Mustang utrhl z trati a čelně narazil do betonového zátarasu. Následoval prudký náraz do bariéry z pneumatik. A právě v té chvíli odletující trosky vozu zasáhly několik fotografů sledujících akci zpoza zdi.
"Fyzicky jsem v pořádku, ale nejvíc mě děsí, že se někdo za bariérou zranil," řekl viditelně otřesený Kostecki po nehodě. "Slyšel jsem, že tam byli lidé, kteří potřebovali ošetření. Doufám, že budou v pořádku."
Záchranáři zasáhli okamžitě a zraněným poskytli první pomoc přímo na místě.
Organizátoři později vydali oficiální prohlášení: "Po nehodě Brodieho Kosteckiho během sobotní kvalifikace můžeme potvrdit, že čtyři fotografové utrpěli zranění." Dva utrpěli poranění kotníku, jeden lokte a čtvrtý hlavy. Všichni jsou při vědomí, komunikují a byli převezeni do nemocnice."
Podle vedení Supercars byli všichni ve stabilizovaném stavu. Federace Motorsport Australia zároveň okamžitě omezila přístup fotografů do rizikových zón pro zbytek víkendu
"Bezpečnost všech účastníků, jezdců i pracovníků médií, je pro nás na prvním místě," uvedli pořadatelé a poděkovali zdravotníkům i traťovým maršálům za rychlou reakci.
Kostecki se po vyšetření v lékařském centru vrátil do paddocku bez zjevných zranění, ale viditelně otřesen. "Byl to šílený moment. Trať je extrémně náročná, kombinace nerovností a brzdících zón je tu tvrdá i na auto. Teď se hlavně soustředím na to, aby byli ti kluci v pořádku," prohlásil Australan.
Série Supercars patří v Austrálii k nejpopulárnějším motoristickým šampionátům. Na městském okruhu v Surfers Paradise se jezdí mezi betonovými zdmi, podobně jako v Monaku či Baku, a rychlosti přes 250 km/h tu nejsou výjimkou. Právě těsné uličky a malý prostor pro únik zvyšují riziko každé chyby.