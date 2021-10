Stříteský: Třikrát jsme šli přes střechu, tak jsem si vzal prášek. Z nehody se oklepu

Dominik Stříteský je považován za velký talent české rallye, také z toho důvodu proto zaujal vedení týmu Škoda Motorsport. Tovární podpora mu dokonce otevřela cestu do seriálu WRC3 - mezi samotnou špičku nakoukl v Katalánské rallye. I když jen nakrátko, soutěž pro něj skončila po nehodě ve druhé etapě.

Katalánskou rallye jste po nehodě na první sobotní rychlostní zkoušce nedokončil. Co přesně se stalo?

Havarovali jsme v úseku, kde byly pravé zatáčky za sebou - jedna mírnější, ta druhá ostrá, navíc byla v cutu a situaci komplikovalo i hodně vytahaného nepořádku. Sešlo se víc věcí, byla mlha a informaci o zatáčce jsem dostal později, takže do té druhé už jsem nebyl schopen zpomalit. Tím, že jsem do ní najel rychle, netrefil jsem čistou stopu vnitřkem. Najel jsem nepořádek, na něm auto sklouzlo, spadli jsme do krajnice a už jsme letěli. Třikrát jsme šli přes střechu.

Ale z nehody jste vyvázli bez zranění…

Jen mě poté lehce bolela hlava. Vzal jsem si prášek a od té doby nic. V klidu jsme přejeli do servisu v Salou, kde jsem ještě přímo v týmu absolvoval nějaká vyšetření, ale vypadá to, že jsem v pohodě.

Boural jste ve třech soutěžích po sobě. Jak se s tím člověk psychicky srovná? Nezanechá to na vás stopy?

No, a až do Barumky jsem neměl ani jednu. Ve Zlíně to byla moje první rána a zrovna docela velká. Hned v další soutěži v Pačejově jsme jeli velmi slušně, se soupeři jsme se tahali o vteřinky, ale bohužel přišla chyba na konci. Jelo se vysoké tempo, pak je k té chybě velmi blízko. Ale jedeme dál, je potřeba se z toho oklepat a nevracet se do minulosti. Na konci října nás čeká Rallye Vsetín, je podstatné se soustředit dopředu na další závod, ale zároveň se poučit se z chyb.

Je vám jednadvacet let. Jsou tyto nepříjemné momenty zároveň i zkušenostmi do další kariéry?

Jsou nepříjemné a kolikrát i draze nabyté, ale to k tomu sportu patří. Jede se rychle a k té chybě je blízko.

Do světové rallye jste nakoukl v Katalánsku poprvé. Jaký je to pocit, potkávat v zázemí Ogiera nebo Neuvillea?

Super pocit. Ta jména jsem dosud sledoval jen na internetu nebo v televizi a stát proti nim na startu té stejné soutěže, to je splněný sen pro hodně lidí. A mně se to poštěstilo.

Stihl jste s někým z nich prohodit pár slov?

Bohužel ne, ten týden tam byl časově hodně napjatý a každý se soustředil na přípravu na víkend. Ale už jen to, že člověk může tyhle osobnosti denně vídat, je skvělé.

Jak hodnotíte atmosféru Katalánské rallye v porovnání s domácími podniky?

Určitě to je něco jiného, zdejší lidé rallye žijí, navíc přijelo hodně zahraničních fanoušků. Atmosféra je srovnatelná možná s Barumkou, Zlín soutěží vždycky také ožije.

Ve Fabii kategorie Rally 2 jedete první sezonu. Je to velký skok během roku z Peugeot Rallye Cupu až do světového šampionátu?

Velký. Události se letos dějí hrozně rychle, původně jsme ani v kategorii nejsilnějších vozů Rally2 jet nechtěli. Všechno se směrovalo na Peugeot Rallye Cup, ale získali jsme od českého zastoupení Škodovky a také týmu Škoda Motorsport podporu a všechno se urychlilo. Je těžké všechno vnímat, protože člověk je v jednom velkém kole a emoce jdou stranou.

Katalánská rallye se letos jela čistě po asfaltu, ten je také nejčastějším povrchem domácích soutěží. Jak moc se tedy lišily španělské a české erzety?

Náročností zatáček. U nás jsou asfalty víc rozbité, v Katalánsku se jelo na pěkném, širokém povrchu. Ze zatáčky do zatáčky, tam moc často rovně nejedete. A taky délkou erzet. Hodně se cutovalo, vytahovalo se hodně specifických kamenů, které jsou tam všude…

Co to pro jezdce znamená? Větší riziko?

V Česku většinou taháme bahno, ale v tak suchém kraji se vytahují kameny na cestu a auto se taky chová jinak. Kámen na cestě představuje hrozbu defektu pneumatiky. Člověk s tím musí počítat, že speciál schytá hodně ran, protože je nízko postavený. Kolikrát je to až nepříjemné, říkáte si, jestli auto vůbec vydrží.

S tovární podporou jste nejel poprvé, podobnou jste měl i na Rallye Bohemia. V čem člověk zvyklý jezdit jako soukromník tento servis ocení nejvíce?

V možnosti porovnávání dat a ve znalosti auta. Tovární tým ho vyvinul, zná ho nejlépe, takřka dokonale. Lidé ze Škody Motorsport hned vědí, co mají dělat. Člověk v soukromém týmu to často řeší pokus - omyl, těch zkušeností musí teprve postupně nabýt.

Jak těžko se v současné době shánějí peníze na rallye?

Těžce. V postcovidové době na tom ekonomika obecně není dobře. Chápu, že když má člověk firmu, musí dbát především na svůj byznys, a proto není jednoduché získat peníze na nějaké vedlejší aktivity.

Už máte rozmyšlené plány pro příští sezonu, chcete zkusit více soutěží mimo domácí seriál?

Uvidíme, co všechno se nám podaří sehnat na příští sezonu. Jezdím v barvách ACA ŠKODA Vančík Motorsport Teamu a program byl koncipovaný na velký mistrák. Tohle všechno, co do něj přibylo, bylo navíc. Teď si musíme s majitelem týmu sednout a vytvořit plány, co bychom chtěli, co je reálné, a najít společnou cestu, jak by mohla příští sezona vypadat.