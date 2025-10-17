Skandál u Schumacherových nabírá šokující směr, obvinění míří i na bývalou sestru

Případ, který začal obviněním ze znásilnění ve vile Michaela Schumachera, jenž se stále zotavuje po nehodě na lyžích, se mění v dramatickou právní bitvu s mnoha vrstvami.
Na lavici obžalovaných přibývají nová jména, znovu se otevírají staré rány a soudy čelí otázce: šlo o sexuální útok, nebo důmyslně naplánované vydírání?
Vydírání za 15 milionů eur
V únoru 2025 odsoudil soud ve Wuppertalu tři muže za pokus vydírat rodinu Michaela Schumachera. Cílem bylo vymámit 15 milionů eur (asi 380 mil. Kč) výměnou za nezveřejnění citlivých materiálů - fotografií, videí i údajné digitální kopie zdravotní dokumentace slavného závodníka.
Hlavní pachatel dostal tříletý trest, jeho syn a bývalý člen bezpečnostního týmu Schumacherových vyvázli s podmínkou. Ale případ rozhodně neskončil.
Verdikt není pravomocný a od listopadu 2025 má začít nové projednávání. Rodina navíc požaduje přehodnocení role bývalého strážce - ne jako pomocníka, ale jako přímého spolupachatele.
Najia B.: Sestra, oběť, nebo klíčová postava vydírání?
Do soudní síně se nově dostává i jméno Najii B., zdravotní sestry, která pracovala ve vile v Glandu. Podle obžaloby měla být zapojená do vyděračského schématu. Hlavní obviněný ve Wuppertalu při výpovědi tvrdil, že právě ona předala materiály bývalému členovi ochranky.
Oficiálně se její jméno mezi obžalovanými objevilo až v průběhu řízení, ale německý list Bild informoval, že byla zapletena do snahy o finanční zisk z vydírání. Její jméno se navíc objevuje i v jiném případu - údajném znásilnění australským závodníkem Joey Mawsonem. Toho identifikoval britský deník The Sun.
K činu mělo dojít v listopadu 2019. Australan, který byl blízkým přítelem Micka Schumachera, měl během večírku ve vile Schumacherových sexuálně napadnout zdravotní sestru, která byla v bezvědomí.
Obžaloba tvrdí, že k útoku došlo dvakrát, poté co ji přátelé opilou odvedli do ložnice. Sama žena uvádí, že si na nic nepamatuje.
Mawson obvinění odmítá. Tvrdí, že mezi nimi byl blízký vztah a že se v noci před incidentem dokonce políbili v klubu v Ženevě.
Soud v Nyonu, který měl případ řešit tento týden, se ale odkládá - Mawson se nedostavil a nový termín zatím nebyl stanoven.
Propletené případy, sporné důkazy
Složité je i časové rozpětí: sestra zůstala po incidentu v kontaktu s týmem pečujícím o Schumachera a případ nahlásila až v roce 2022. V mezidobí se údajně odehrály další události, které mohly ovlivnit důkazy - včetně manipulací s fotografiemi, záznamy nebo daty z elektronických zařízení.
A právě tady se obě kauzy propojují. Pokud by se potvrdilo, že materiály použité při vydírání měly původ u Najii B., a pokud byly záměrně zmanipulované, mohla by se role údajné oběti změnit v roli spoluautorky rozsáhlého spiknutí.
Joey Mawson se k možnému napojení na vyděračský případ nevyjádřil. V dřívějším rozhovoru pouze řekl, že se sestrou měl blízký vztah. Znásilnění kategoricky odmítá.
Právníci ale upozorňují, že v případech, kde se prolíná sexuální násilí a vydírání, mohou být motivy různé - od osobních po finanční. Manipulace s důkazy, mlčení, pozdní oznámení - to vše může být nástrojem, jak získat výhodu nebo peníze.
Od 14. listopadu je naplánováno pět nových soudních stání ve Wuppertalu. Mají se přezkoumat klíčové body rozsudku, včetně přesné role Najii B. a klasifikace postavení bývalého člena ochranky. Rodina Schumacherů chce tvrdší přístup k jeho účasti.
Případ je právně i morálně extrémně složitý. Stojí na pomezí znásilnění, manipulace s důkazy, narušení důvěry a citlivých mezilidských vztahů. Ať už bude výsledek jakýkoliv, jasné je jediné - tahle kauza bude ještě dlouho rezonovat v soudních síních i na veřejnosti.