Dvojzávody? Kdepak, formule E chystá "šestispřeží". A NASCAR začne pouštět diváky

Po přestávce vynucené celosvětovou pandemií koronaviru se k životu probouzí také motoristický sport. Po zámoří se začne naplně závodit v Evropě i v Česku.

Bývalé berlínské letiště Tempelhof je dějištěm závodů formule E už řadu let. Letos se jich pojede hned šest. | Foto: Radek Vičík

Formule 1 se chystá odstartovat novou sezonu 5. července v Rakousku, MotoGP koncem stejného měsíce v Jerezu. Také další šampionáty postupně oznamují aspoň provizorní kalendáře pro nečekaně nabitou sezonu.

Jenže všechny plány hatí přetrvávající zdravotní a cestovní restrikce, takže kromě amerických šampionátů NASCAR a IndyCar všichni ostatní plánují Velké ceny převážně v Evropě. Výjimkou nejsou ani dvojzávody, kdy se na stejném okruhu pojede krátce po sobě.

Do extrému tento "trik" dohnala formule E. "Elektriky" sice závodí v rytmu podzim - zima, jenže sezona 2019-20 musela být kvůli onemocnění covid-19 v březnu přerušena.

Jak dohnat zbývající program, když se mělo jet v Číně, Soulu či Londýně? Lék se našel: šest závodů v Berlíně na ploše bývalého letiště Tempelhof.

Jedná se o místo, které formule E zná velmi dobře, první závod se zde jel už před pěti lety. A aby to nebyla nuda, je šestice srpnových podniků rozdělena na tři dvojzávody. Každý na jinak naplánované trati, což na rozlehlém prostranství bývalé pýchy nacistické architektury z 30. let minulého století není žádný logistický problém.

"Chceme přinést novou výzvu a vytvořit podmínky pro nepředvídané a dramatické finále sezony," uvedl ředitel série Jamie Reigle.

Smůlu ale budou mít fanoušci. Protože německá omezení platná až do září dovolují na sportovní akce maximálně 1000 lidí, dostanou se do areálu jen piloti, členové týmů a další personál nezbytný k hladkému průběhu Grand Prix.

Za mořem s diváky už počítají. Zatím to kvůli různým omezením byli jen "hosté". V neděli se závodu v Homesteadu mohla zúčastnit tisícovka vojenských veteránů, záchranářů a zdravotníků.

Tuto neděli bude klání na oválu Talladega Superspeedway přihlížet už 5000 fanoušků. Podmínkou je, že nebydlí dále než 150 mil (cca 240 km) od trati. Na tradiční NASCAR All-Star Race, jež byla přeložena z Charlotte do Bristolu na 15. července, může na tribuny dokonce 30 000 lidí.

"Bude to největší událost s fanoušky od začátku pandemie. Stát Tennessee nám povolil na NASCAR All-Star Race do hlediště třicet tisíc diváků. Je to skvělá zpráva a věřím, že v Bristolu nabídneme fanouškům životní zážitek," uvedl Marcus Smith, prezident společnosti Speedway Motorsports vlastnící vedle oválu v Bristolu dalších osmi tratí.

Kola se postupně roztáčejí i v Česku. Jako první začali s oficiálními závody jezdci na minibicích a v motokárách. Odjela se už také "velká" motocyklová Jarní cena Brna pod patronací Českomoravské asociace motocyklového sportu či první podniky na ploché dráze.

Brzy dostanou slovo i automobily, Autoklub ČR už vydal nové kalendáře. Mezinárodní mistrovství ČR v rallye začne 11. a 12. července Rallye Bohemia, o týden později se v Příbrami rozjede i seriál ve sprintrallye. Ještě dřív, hned na začátku prázdnin, odstartuje ve Vrbně pod Pradědem šampionát závodů do vrchu.

Kompletní aktuální kalendář automobilových podniků AČR najdete zde