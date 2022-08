Sestry Kolocovy se staly ambasadorkami Klubu juniorských šampionů

Automobilové závodnice Aliyyah a Yasmeen Kolocovy se staly ambasadorkami Klubu juniorských šampionů za mír se sídlem v Monaku, který navazuje na činnost hlavního klubu šampionů "Mír a sport".

Osmnáctileté dcery někdejšího mistra Evropy v závodech tahačů Martina Koloce se budou stejně jako více než stovka sportovců z celého světa snažit pomáhat k nastolení míru a řešení sociálních problémů.

Klub šampionů, jehož patronem je princ Albert II, byl založen v roce 2009 a jeho členy jsou například fotbalová hvězda Lionel Messi, tenista Novak Djokovič, bývalý atlet Sergej Bubka, cyklista Chris Froome nebo automobiloví závodníci Lucas di Grassi, Felipe Massa a Sébastien Loeb.

Juniorský klub vznikl jako platforma, která dává mladým sportovcům možnost stát se mluvčími svých sportů a prosadit hodnoty, za kterými si stojí.

"Cítím se skutečně poctěna, že jsem byla spolu se svou sestrou vybrána jako ambasadorka klubu. Je to pro nás důležitá věc a doufáme, že společně s organizací Mír a sport budeme moci šířit více pozitivní energie a poselství, že bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo pohlaví můžete sportovat nebo dělat, cokoli chcete. A že máte právo to udělat, aniž by to kdokoliv negativně komentoval," uvedla Aliyyah Kolocová, která letos závodí v okruhovém šampionátu EuroNASCAR a v lednu by se měla představit na Rallye Dakar.

"Celý život jsme byly terčem diskriminace. Před dvěma lety na Rallye Dakar se nás dotkly zvláště nepříjemné komentáře, což byla poslední kapka. Už nechceme víc mlčet, ale chceme něco udělat," dodala osmnáctiletá závodnice v tiskové zprávě.

V roce 2020 čelily sestry Kolocovy nevhodným komentářům Aleše Lopraise a jeho mechanika Petra Pokory na videu, které zveřejnil český tým na vlastních sociálních sítích.

Sexistické a rasistické narážky na tehdy šestnáctileté dívky následně odsoudily ve společném prohlášení Mezinárodní automobilová federace, organizátor rallye společnost A.S.O. a promotér mistrovství Evropy v závodech tahačů.