Šlo mi o život, přiznal bývalý šampion. Seriál IndyCar začal velkou bouračkou

Nová sezona zámořských formulí IndyCar začala na okruhu Barber Motorsports Park velkou bouračkou. Části monopostů při ní létaly vzduchem a jezdci pak za své zdraví děkovali ochraně hlavy zvané aeroscreen.

Podívejte se na havárii po startu závodu IndyCar Grand Prix of Alabama. | Video: IndyCar Media

Závod s krkolomným označením Honda Indy Grand Prix of Alabama presented by AmFirst odstartoval letošní sezonu zámořské formulové série IndyCar. A hned po pár stovkách metrů došlo k velkému karambolu.

Všechno začal Josef Newgarden, jehož monopost se po příliš širokém výjezdu do kopce "roztancoval" po trati. Do něj v plné rychlosti vrazil vůz talentovaného mladíka Coltona Herty. Pak už následovala řetězová reakce, do níž se zapojil i bývalý šampion Ryan Hunter-Reay.

Ten byl po nevydařené kvalifikaci až ve druhé desítce pořadí, proto v rychlosti přes 185 km/h vletěl do prostoru posetého troskami celé řady nabouraných formulí.

Američan neměl kam uhnout, takže následovala tvrdá rána. Přitom mu pravé přední kolo z Newgardenova vozu proletělo kolem hlavy, od fatálního nárazu závodníka zachránil jen speciální ochranný štít.

"Na tenhle víkend velice rád zapomenu. Po nevydařené kvalifikaci závod skončil dřív, než vůbec začal. Jsem nesmírně vděčný aeroscreenu, pravděpodobně mi zachránil život," uvedl 40letý pilot.

Závod na okruhu Barber Motorsports Park v Alabamě pokračoval pod žlutými vlajkami. Po 90 kolech a několika dalších haváriích se z premiérového triumfu radoval španělský jezdec Alex Palou. Expilot F1 Romain Grosjean obsadil při své zámořské premiéře desáté místo.