Video: Český tým s rychlou Nizozemkou si na Red Bull Ringu dojel pro druhé místo

před 1 hodinou

Tým Šenkýř Motorsport oslavil navázání oficiální spolupráce se značkou BMW jako její juniorka druhým místem v úvodním závodě šampionátu GT Open na rakouském Red Bull Ringu.

Na úvod spolupráce přišla z Mnichova nizozemská pilotka Beitske Visserová, která je členkou jezdecké skupiny BMW Motorsport. A premiéra s vozem specifikace GT3 jí vyšla na výbornou. Spolu se Slovákem Richardem Gondou dovezla BMW M6 GT3 v barvách Šenkýř Motorsport na rakouském okruhu na druhém místě.

Brněnská stáj se v šampionátu GT Open, který má kořeny ve Španělsku, dokázala letos etablovat a ve Spa-Francorchamps oslavila své první stupně vítězů. Repríza, a dokonce na stejné příčce, přišla i v sobotu.

Do vozu jako první usedl Gonda, jenž se postaral o vydařený start z šestého místa, které si vyjel v kvalifikaci. Pozici si dokonce vylepšil a postoupil na pátou příčku. Tým nechal slovenského jezdce v autě co nejdéle to šlo. A talent z Banské Bystrice jezdil jedno rychlé kolo za druhým.

"Start se podařil, i když tam nějaké kontakty s McLarenem byly. Byly pasáže, kdy jsem mohl zkoušet cokoliv, ale soupeři byli rychlejší. Na druhou stranu my jsme zase silnější na brzdách," uvedl Gonda.

K povinné výměně pilotů tak zamířil z vedoucí pozice. Visserová po bezproblémové zastávce v boxech na výborné druhé pozici. Ani 24letá účastnice ženské formulové W Série se nenechala zastínit a jezdila vyrovnané a rychlé časy.

V závěru závodu si zkušeně pohlídala druhé místo před rychlejším McLarenem a druhou pozici si udržela až do cíle. "Druhé místo nám chutná o to více, když přihlédneme na ten tuhý boj v posledních dvou kolech. Beitske předvedla v obraně skvělý výkon a můžeme se teď celý tým těšit z druhého místa," vysekl Gonda pochvalu své týmové kolegyni.

V neděli už stáji Šenkýř Motorsport štěstí tolik nepřálo. Visserová jako startovací pilotka byla v první zatáčce soupeři vystrčena mimo trať a do závodu se vrátila až na 13. pozici. Společné úsilí nizozemsko-slovenského páru ve zbytku závodu přineslo konečnou sedmou pozici.