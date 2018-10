Šéf Autoklubu Šťovíček: Motosport je úspěšný, kriminalizace mu ubližuje

před 28 minutami

Autoklub je po Fotbalové asociaci ČR (FAČR) a České unii sportu (ČUS) dalším významným sportovním svazem, který policie stíhá v případě zneužívání dotací. Podezření se týká období za roky 2010 až 2016. "Trestněprávní mašinerie obecně v naší společnosti přebujela," říká nový šéf motoristického spolku Jan Šťovíček.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají Autoklub kvůli dotačnímu podvodu, stejně jako vašeho předchůdce Romana Ječmínka. Jak celou kauzu vnímáte?

Dotace do sportu musí samozřejmě být rozdělovány transparentně a spravedlivě, ostatně to platí pro všechny společenské oblasti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po loňské krizi hledá cestu, jak tento cíl zajistit. To se zatím nedaří a sportu to příliš nepomáhá. Je určitě dobře, že se prověřují podezřelé dotační kauzy z minulosti, avšak nelze k tomu přistupovat paušálně v tom smyslu, že všichni sportovci z principu na dotacích kradou. Řadu pochybení je navíc možné řešit jinými než trestněprávními prostředky a kriminalizace sportu určitě není na místě.

Pokud se jedná o podezření z dotačního podvodu, tak přece nejde o kriminalizaci, ale o jeho prošetření, ne?

Trestní stíhání má být přece obecně až tím posledním právním prostředkem, to se učí v prvním ročníku na všech právnických fakultách. Bohužel míra využívání trestněprávní mašinerie obecně v naší společnosti přebujela, a to se projevuje s velkou pompou zahajovanými stíháními, které mnohdy likvidují kariéry schopných lidí a končí neslavně zprošťujícím rozsudkem soudu - bohužel většinou až po mnoha letech.

Podezření ze zneužití dotací se škodou ve výši 308 milionů korun se týká toho, že Autoklub uváděl mnohonásobně vyšší počet členů, než ve skutečnosti měl…

Chtěl bych vyvrátit fámu o údajné škodě ve výši přes 300 milionů uplatňované vůči nám ze strany MŠMT, kterou šíří některá média. Škoda vyčíslená vyšetřovatelem má údajně být asi patnáct milionů korun a ministerstvo ve svých vyjádřeních z letošního roku jednoznačně stanoví, že vyčíslení škody ponechává na orgánech činných v trestním řízení.

Ale i tak je to dostatečný důvod ke sdělení obvinění, nemyslíte?

Členská základna vždy byla a je jedním z mnoha kritérií pro výpočet dotací, avšak nikoliv tím zásadním. Je třeba si uvědomit, že MŠMT vypisuje více dotačních programů, a členská základna je navíc kritériem jen u některých z nich. A jak velkou roli tento údaj hraje? Vezměte si dotace pro Autoklub ČR, ale také pro FAČR a další svazy jako volejbal, basketbal, hokej a další, které provedly v letech 2013/2014 revizi členské základny, což přineslo pokles udávaných čísel o desítky tisíc členů. Na celkovou výši přijímaných dotací tento pokles neměl podstatný vliv, výše zůstala zhruba stejná a u některých svazů dokonce následně narostla.

Stejně jako u Autoklubu…

Právě v případě Autoklubu to bylo z 90 milionů Kč na 92 milionů Kč meziročně právě po provedené aktualizaci členské základny. Řada svazů, stejně jako Autoklub, zdědila údaje o členské základně z hluboké minulosti - od Svazarmu nebo ČSTV. A řada svazů neměla a ani dnes nemá dostatečné personální, ekonomické a softwarové možnosti na provedení aktualizace těchto starých databází. Autoklub a někteří další tak učinili, a já myslím, že je to krok správným směrem, který by měly následovat i ostatní svazy.

Pojďme se vrátit k trestnímu oznámení. Jak ho vnímáte vy nejen jako šéf Autoklubu, ale i jako právník?

Proti sdělení obvinění jsme podali stížnost. Já jsem si ho podrobně prostudoval, a přestože jsem právník, i když ne specialista na trestní právo, moc nerozumím, o co se opírá. Konkrétní důkazy o trestné činnosti tam rozhodně neshledávám, a řada závěrů je tam podle mě vyloženě nesmyslných. Upřímně - já osobně nevím, jak se žádalo o dotace v roce 2009, 2010 a dalších letech, kterých se to týká. Co ale vím, je, že máme spoustu malých dětí začínajících na malých motorkách, motokárách či buggynách, spoustu úspěšných reprezentantů, kteří nám vozí vavříny z mistrovství světa a Evropy, spoustu pořadatelů světově uznávaných podniků - a to mě zajímá mnohem víc. Naši lidé dělají skvělou práci a potřebují na ni finance stejně jako jiní sportovci. Kriminalizace sportu dopadá ve finále právě na ně, to by si měli odpovědní lidé uvědomit.

Mimochodem - v jaké výši čerpá Autoklub dotace nyní?

V letošním roce se jedná zhruba o 71 milionů Kč, je třeba ale uvést, že letošní a loňský rok jsme zaznamenali pokles o asi 33 procent oproti roku 2016, kdy jsme dostali asi 92 milionů Kč. To je v období, kdy ostatní svazy zaznamenávají nárůsty v desítkách procent, neobvyklé, a my se samozřejmě ptáme MŠMT, co je důvodem.

Kam tyto peníze jdou?

Je to právě na rozvoj sportu, podporu pořadatelů podniků - my jsme pořadatelská velmoc, máme asi 35 mistrovství světa a Evropy každý rok, což je srovnatelné třeba s mnohem větším Německem - výchovu mládeže, státní reprezentaci, opravu a údržbu sportovišť, v našem sportu velmi nákladnou, a další činnosti s tím související. Pokud má někdo představu, že sportovní svazy spolknou dotace na svůj drahý provoz a platy tlustých bafuňářů, tak se opravdu plete. Motorsport má u nás velikou tradici, podniky jako jsou namátkou třeba Zlatá přilba nebo Barum rally zná celý svět, stejně jako naše reprezentanty ve všech disciplínách. Třeba letos máme mistra světa v kartingu, Patrika Hájka, jehož úspěch je historický.

V současnosti u nás působí dva motoristické spolky - Autoklub a ÚAMK. Nebylo by jednodušší a transparentnější, kdyby v Česku existoval pouze jeden zastřešující spolek?

Určitě bylo. Navíc každý děláme něco jiného, a spojení sil by bylo ideálním řešením. Autoklub ČR se věnuje motoristickému sportu, je držitelem sportovní autority v automobilovém a motocyklovém sportu a oblast obecného motorismu je pro něj prozatím rozvojovou aktivitou. ÚAMK působí naopak, je založen právě na rozvoji obecného motorismu - a motorsportu se věnuje okrajově. Já jsem se po svém zvolení prezidentem Autoklubu ČR snažil po celý rok zahrnout příkop, který tyto dvě organizace rozděluje snad někdy od počátku devadesátých let. Marně.

Ovlivní současná situace činnost Autoklubu?

Pevně věřím, že všichni dotčení budou ctít presumpci neviny a nestane se tak. Máme zde nakonec precedenty v podobě již druhým rokem stíhaných FAČR a ČUS, kde jsou dokonce stíháni i současný předseda a generální sekretář, které fungují naprosto bez problémů. My samozřejmě dostojíme našim závazkům vůči členům, pořadatelům i třetím osobám, a věřím, že to budou všichni respektovat. Jak jsem již říkal, v dnešní době bohužel podobných obvinění bez skutečného výsledku přibývá, je to jakýsi trend, který osobně vnímám velmi negativně. Uvidíme, jak dopadnou řízení s FAČR a ČUS, dle mediálních informací již probíhá seznámení s výsledky vyšetřování, to jistě ukáže, co můžeme v podobných kauzách očekávat.

Zmiňujete své právní zázemí. Vy osobně jste zakladatel jedné z největších tuzemských advokátních kanceláří v ČR. Proč jste se vůbec rozhodl angažovat se v Autoklubu?

Já jsem odmala obdivoval závody aut a motocyklů, a benzín mi vždycky moc hezky voněl. Zkusil jsem si pak silniční motocyklové závody a okruhové závody aut na vlastní kůži. Pak jsem se začal motorsportu věnovat jako funkcionář, a to v disciplinárních a soudních orgánech zejména na mezinárodní úrovni. Soudil jsem případy z MotoGP i Formule 1. Po úspěšné advokátní kariéře jsem hledal novou výzvu a Autoklub s tradicí sahající k počátku minulého století zahrnující československé prezidenty T. G. Masaryka a Edvarda Beneše v rolích protektorů Autoklubu nebo závodníky jako Eliška Junková či František Šťastný pro mě byla jasná volba, srdeční záležitost.