Saúdové mají CR7 a chtěli koupit formuli 1. Tak se dělá diplomacie s tučným kontem

Přestup fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda do klubu an-Nasr je nejviditelnějším důkazem toho, jak se Saúdská Arábie výrazně angažuje ve světě sportu. Portugalská hvězda bude za klub z Rijádu nastupovat do roku 2025. Podle zákulisních informací by si měl Portugalec vydělat ročně astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).