Náhodná kontrola připravila Čecha o výsledek roku. Prohřešek přitom jízdu neovlivnil

Mistrem světa je jako první brazilský motocyklista v historii Diogo Moreira, kterému stačilo 11. místo.
Zvítězil Španěl Izan Guevara, závod MotoGP ovládl Ital Marco Bezzecchi.
Hned v prvním kole Moto2 spadl po kolizi s Danielem Muňozem Belgičan Barry Baltus, o třetí příčku v celkovém pořadí MS ho to ale nepřipravilo.
Salač se po startu z 13. místa prodral na osmou pozici i před lídra šampionátu Moreiru, posléze předjel také jeho španělského konkurenta v boji o titul Manuela Gonzáleze.
Ten v závěru zajel do boxů a valencijský závod dokončil se ztrátou jednoho kola, takže Moreira měl trofej jistou už před cílem. Jednadvacetiletého Brazilce nyní čeká přestup do elitní třídy MotoGP.
Salač se posouval dál a nakonec dojel pátý, čímž by vyrovnal nejlepší letošní umístění z červnové Velké ceny Aragonie.
"Vybrali mě náhodou na kontrolu a byl jsem lehce pod limit tlaku v zadní pneumatice," přiznal Salač v rozhovoru pro televizi Nova.
"Jízdu to nijak neovlivní, ale bohužel to jsou pravidla. Je to popravdě k po..ání. Jsem fakt naštvaný," doplnil.
V celkovém pořadí MS skončil sedmnáctý a o jednu příčku si pohoršil oproti minulému roku. Jeho maximem je 11. místo z předloňské sezony.
Salač po dvouletém působení v týmu Marc VDS Racing mění tým, od příštího ročníku bude jezdit za stáj Onlyfans American Racing.
V královské kategorii MotoGP zvítězil stejně jako před týdnem v Portugalsku Bezzecchi, který startoval z pole position.
Jako jediný se ho dokázal udržet španělský jezdec Raúl Fernández, v cíli byl o 686 tisícin později. Mistr světa Španěl Marc Márquez kvůli zranění ve Valencii chyběl.
Také závod Moto3 se jel bez letošního šampiona, José Antonio Rueda nestartoval po pádu ve Velké ceně Malajsie. Těsný souboj pětičlenné vedoucí skupiny ovládl jeho španělský krajan Adrián Fernández.
Velká cena Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů:
Moto3: 1. Adrián Fernández (Šp./Honda) 32:48,909, 2. Carpe (Šp./KTM) -0,286, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,109, 4. Pini (It./KTM) -0,397, 5. Quiles -0,448, 6. Piqueras (oba Šp./KTM) -5,844.
Pozn.: Původně druhý Furusato dostal trest (ztráta jednoho místa) za překročení limitu trati v posledním kole.
Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. Rueda (Šp./KTM) 365, 2. Piqueras 281, 3. Quiles 274, 4. Carpe 215, 5. David Muňoz (Šp./KTM) 197, 6. Kelso (Austr./KTM) 193.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 34:19,229, 2. Holgado (Šp./Kalex) -0,717, 3. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -2,327, 4. Veijer (Niz./Kalex) -2,888, 5. Arenas (Šp./Kalex) -7,867, 6. Dixon (Brit./Boscoscuro) -8,595, …14. Salač (ČR/Boscoscuro) -21,714.
Pozn.: Původně pátý Salač obdržel penalizaci 16 sekund za špatný tlak v pneumatikách.
Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. Moreira (Braz./Kalex) 287, 2. González (Šp./Kalex) 257, 3. Baltus (Belg./Kalex) 232, 4. Canet (Šp./Kalex) 227, 5. Dixon 225, 6. Holgado 208, …17. Salač 85.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:52,452, 2. R. Fernández (Šp./Aprilia) -0,686, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -3,765, 4. Acosta (Šp./KTM) -4,749, 5. Aldeguer -8,048, 6. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) -8,166.
Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 545, 2. Á. Márquez 467, 3. Bezzecchi 353, 4. Acosta 307, 5. Bagnaia (It./Ducati) 288, 6. Di Giannantonio 262.