Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

před 1 hodinou
Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber. Tvrdí, že šlo o politické rozhodnutí.
Monoposty formule 1 závodily v letech 2014 až 2021 v Soči, k přesunu na další ruský okruh už ale nedošlo.
Monoposty formule 1 závodily v letech 2014 až 2021 v Soči, k přesunu na další ruský okruh už ale nedošlo.

Formuli 1 čeká velká právní bitva. Promotér ruské Grand Prix, společnost Rosgonki, podal v Londýně žalobu na firmu Formula One World Championship Limited.

Podle ruské strany společnost, která vlastní a provozuje komerční práva na šampionát, porušila zrušením závodů v Rusku smlouvu. Žádají proto náhradu 50 milionů liber, tedy zhruba 1,5 miliardy korun.

Spor řeší obchodní sekce londýnského Vrchního soudu (King’s Bench Division). Podání potvrdila ruská agentura TASS s odkazem na britský tisk.

V centru sporu je poplatek za rok 2022. Závod se měl tehdy naposledy konat v Soči, než by se přesunul do nového areálu Igora Drive u Petrohradu od sezony 2023.

Formule 1 ale závod zrušila a krátce nato vypověděla celý kontrakt. V oficiálním prohlášení z března 2022 uvedla: "Smlouvu s promotérem ruské Grand Prix jsme ukončili."

Šéf šampionátu Stefano Domenicali přidal ještě jasnější vzkaz: "V tomhle případě mohu slíbit jedno - s nimi už dál jednat nebudeme. V Rusku už závody nebudou," řekl o pár měsíců později.

Tato slova se teď vracejí jako bumerang. Rosgonki tvrdí, že sport byl "zpolitizován".

Rusové totiž namítají, že poplatek za rok 2022 byl už uhrazen a měl být vrácen bez ohledu na geopolitickou situaci. "Tento dluh existuje, je potvrzený a naše pozice se nemění. Očekáváme plné vrácení peněz," uvedl už dříve Alexej Titov, dlouholetá tvář promotéra ruské Grand Prix.

Zároveň dodal, že vyjádření vedení F1 nesou "výrazný politický podtón". Právě na tom teď ruská strana staví - tvrdí, že došlo k porušení smlouvy a že rozhodnutí bylo politicky motivované.

Celý projekt měl přitom dlouhodobý charakter. Od roku 2014 do 2021 se jezdilo v Soči, pak měl podnik přejít na Igora Drive - nový areál severně od Petrohradu.

Po invazi na Ukrajinu ale formule 1 nejprve závod zrušila a pak kontrakt ukončila. Kvůli sankcím vůči Rusku zůstala trať Igora Drive, navržená podle parametrů Grand Prix, jen pro domácí akce.

Klíčová bude formulace smlouvy o tzv. vyšší moci a nastavení podmínek pro vracení poplatků v mimořádných situacích.

Zástupci formule 1 opakovaně argumentovali, že kvůli invazi a sankcím není možné závody v Rusku pořádat a že se série do země vracet nehodlá.

Naopak ruský promotér tvrdí, že peníze musí být vráceny a že rozhodnutí F1 šlo za hranici sportovního posuzování. Kdo má pravdu, rozhodne Vrchní soud v Londýně.

Tato soudní pře ukazuje, jak silně se dnes svět vrcholového sportu prolíná s globální politikou a sankcemi.

Pro formuli 1 jde i o pověst. Domenicaliho "už nikdy" je jasné morální stanovisko, ale zároveň potenciální zbraň v rukou protistrany. Ta může tvrdit, že nešlo o sportovní rozhodnutí, ale o definitivní politické gesto.

Ve hře je 50 milionů liber a případný precedent, který mohou pozorně sledovat i další pořadatelé velkých akcí.

 
