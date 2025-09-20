Moto

Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Sport ČTK Sport, ČTK
před 3 hodinami
Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál po rekordních šesti červených vlajkách úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.
Červená vlajka, jedna z mnoha během kvalifikace na VC Ázerbájdžánu, vlaje za havarovaným vozem Charlese Leclerca z Ferrari
Červená vlajka, jedna z mnoha během kvalifikace na VC Ázerbájdžánu, vlaje za havarovaným vozem Charlese Leclerca z Ferrari | Foto: Reuters

Nizozemský jezdec a čtyřnásobný světový šampion byl po dramatickém průběhu o 478 tisícin vteřiny rychlejší než překvapivě druhý Španěl Carlos Sainz z Williamsu. Třetí skončil Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls.

Kvalifikace, která finišovala za drobného mrholení, nevyšla pilotům vedoucího McLarenu. Lídr šampionátu Australan Oscar Piastri v závěrečné části havaroval a obsadil deváté místo.

Jeho hlavní konkurent v boji o titul a týmový kolega Brit Lando Norris skončil jen o dvě příčky před ním.

Neuspěli ani jezdci Ferrari. Do zdi narazil v poslední části kvalifikace také Monačan Charles Leclerc, který nevyužil šanci vybojovat v Baku pátou pole position za sebou.

Druhý jezdec italského týmu Lewis Hamilton se mezi nejlepší desítku neprobojoval a obsadil 12. místo.

Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval letošní šestou pole position a 46. v kariéře. Na městském okruhu v Baku vyhrál kvalifikaci poprvé.

Při závěrečném pokusu uspěl i navzdory mrholení. Rodák z Hasseltu zaútočí na 67. vítězství v kariéře a druhé za sebou. Před dvěma týdny triumfoval v Itálii.

Změny počasí využil Sainz, který stihl zajet rychlý čas v úvodu poslední části kvalifikace na sušší trati. Jeho čas pokořil později jen Verstappen.

Naopak Norris nevyužil v závěrečné části absence Piastriho a dokončil na sedmém místě.

Piloti McLarenu si zkomplikovali snahu zajistit v neděli v předstihu triumf v Poháru konstruktérů.

Vedle Piastriho a Leclerca způsobili dnes vyvěšení červených vlajek také Brit Oliver Bearman, Francouz Pierre Gasly, Němec Nico Hülkenberg a Alexander Albon z Thajska. Kvalifikace trvala bezmála dvě hodiny.

Nedělní závod odstartuje v Baku ve 13:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:41,117, 2. Sainz (Šp./Williams) -0,478, 3. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,590, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,600, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,953, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -1,026.

 
motorismus sport Obsah Formule 1

