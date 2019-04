Pech vyhrál Rallye Šumava, Kopeckého přibrzdil defekt

před 1 hodinou

Vítězná série Jana Kopeckého v závodech českého rallyeového šampionátu skončila. První místo na Rallye Šumava Klatovy obsadil Václav Pech, který porazil továrního jezdce Škody a úřadujícího šampiona o 12,7 sekundy. Kopeckého o možný triumf připravil defekt, kvůli němuž ztratil minutu a 36 sekund. Třetí skončil v 53. ročníku tradiční soutěže Filip Mareš.

"V pátek jsme bojovali spíše s Filipem Marešem a Honzou Černým o druhé místo, ale i díky tomu jsme to dnes zvládli. Kluci nás tlačili, my jsme museli jet naplno a pak jsme měli šanci dnes udržet Honzu za sebou," řekl Pech, který šumavskou rallye vyhrál popáté v kariéře. "Zase jsme se svezli s fordem na trošičku větší hranici, protože jsme museli. Odpadla nám krásná možnost volby, když jedeš ve 180 do zatáčky, jestli si ťukneš do brzdy, nebo ne. Možná jsme se zase trošku posunuli a více pochopili tyhle R5," dodal Pech, jenž startuje s vozem Ford Fiesta R5.

Sedmatřicetiletý Kopecký ovládl první etapu rallye a před defektem v osmé rychlostní zkoušce měl v čele náskok 53 sekund na Pecha. "Udělali jsme defekt, ale nevíme o co. Kolo nebylo kouslé, jen tam byla malá dírka, takže asi hřebík. Do cíle bylo daleko, takže jsme museli kolo vyměnit přímo na vložce," řekl Kopecký, který si mohl připsat 25. triumf v řadě na českých tratích, pro mediasport.cz.

Naposledy doma Kopecký nevyhrál v roce 2014, kdy jej na Rallye Český Krumlov zastavila havárie. Poté všude, kde se doma objevil, projel cílovou rampou jako nejrychlejší jezdec. V Klatovech loňský mistr světa v kategorii WRC2 klesl na čtvrtou pozici, z níž se dokázal posunout na druhé místo.

"Měli jsme úžasnou sérii a asi bude těžké to překonat. Osobně to zkoušet nebudu. Jednou musela skončit a Vašek si vítězství zasloužil. V pátek jel opravdu pěkně a měl trochu větší smůlu s deštěm než my a my dnes měli smůlu s defektem," řekl v cíli Kopecký. I nadále vede šampionát, Pech je těsně za ním. "Myslím si, že už to bylo trošku nudné, že jsme tady od roku 2015 všechno vyhrávali. Je to sport a někdy to tak je," pousmál se Kopecký.

Třetím dílem MČR bude Rallye Český Krumlov 17. a 18. května.

Rallye Šumava Klatovy, druhý závod seriálu mistrovství ČR v automobilových soutěžích:

1. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) 1:32:14,0, 2. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) -12,7, 3. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -18,3, 4. Kopáček, Rendlová (Škoda Fabia R5) -53,0, 5. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:05,9, 6. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -1:51,3, 7. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia R5) -2:41,8, 8. Březík, Omelka (Škoda Fabia R5) -2:44,3.