před 44 minutami

Aleš Loprais dojížděl první etapu Rallye Dakar 2019 s poškozenou pneumatikou. Mezi kamiony skončil jako nejlepší z Čechů na osmém místě. | Video: LopraisTeam | 01:29

Aleš Loprais se v první etapě Rallye Dakar nevyhnul navigační chybě, kterou však bravurně zvládl. "V prvním úseku jsme skočili do takového malého trychtýře, kam nás navedli duchaplní diváci. Ukazovali, abychom to tam píchli, což jsme udělali. Vzápětí jsme ale zjistili, že jsme tam jediní a že tam nemáme co dělat. Nějakým zázrakem se nám odtamtud podařilo vyjet, ale předjely nás dva kamiony," uvedl jezdec Tatry.

autoři: Sport, Blahoslav Baťa | před 44 minutami