Místo na Rallye Dakar Tomeček znovu vyrazí do Dakaru. V Tatře bude chybět navigátor i mechanik

před 8 hodinami

Tomáš Tomeček absolvuje 6 500 závodních kilometrů soutěže Africa Eco Race zcela sám. Chce zažít stejný pocit samoty jako závodníci na motorce..

Monte Carlo - Podobně osamělý jako motorkáři bude letos na Africa Eco Race český pilot kamionu Tomáš Tomeček. 48letý závodník si splní životní sen a cestu z Monaka do senegalského hlavního města Dakaru absolvuje bez navigátora či mechanika.

Účastník 22 ročníků Rallye Dakar a jejího afrického nástupce vždy obdivoval závodníky na motorkách, kteří se s nástrahami těžkých pouštních závodů prali sami.

"Všechno dobře dopadlo, a tak se Africa Eco Race 2018 také zúčastním sám, jen se svou velkou desetitunovou motorkou," usmíval se Tomeček po administrativních a technických přejímkách ve francouzském Mentonu. "Bude to velmi těžké, možná to bude hlavně o dojetí, ale moc se na to těším," dodal.

Tatra poháněná vzduchem chlazeným dvanáctiválcovým motorem má na svých dveřích potřetí v řadě vylepené startovní číslo 401. Její pilot do závodu vyrazí vyzbrojen závodními zkušenostmi, technickou zručností a znalostmi, a mottem "Joy is the victory", tedy "Radost je vítězství".

Po silvestrovském slavnostním startu v ulicích Monte Carla začíná Africa Eco Race v úterýv Maroku. Na závodníky bude čekat 6 500 téměř výhradně závodních kilometrů rozdělených do 12 etap. A také jeden odpočinkový den v Dakhle na západní výspě Sahary. Pět etap se pojede v Maroku, šest v Mauritánii a jedna v Senegalu. Cíl bude 14. ledna u Růžového jezera poblíž Dakaru.