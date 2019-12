Tomeček se potřetí za sebou vrhne do osamělého dobrodružství s cílem v Dakaru

Tomáš Tomeček patří už neodmyslitelně k Africa Eco Race, dálkové soutěže s cílem v senegalském hlavním městě Dakaru. Hned na začátku nového roku se už potřetí vydá na dlouhou pouť bez navigátora i mechanika - jen on sám za volantem Tatry.

Čtyřiadvacátý dakarský start. Z toho desátý v řadě v Africa Eco Race. A třetí bez dalších členů posádky. To jsou čísla 49letého veterána afrických pouštních rallye.

Jejich řidiči se budou také mít co ohánět, na startu bude přibližně 150 účastníků. Také proto Tomečkův pomocný tým už nečítá dva, ale tři kamiony "balai" kopřivnické značky. Tuto odtahovku ve službách pořadatelů Africa Eco Race doplní od Promet/Czechoslovak Group Teamu ještě jedna asistence.

"Když jsem v roce 2011 poprvé startoval na Africa Eco Race, byl to ještě trochu jiný závod než dnes. Tehdy se to pořadatelé učili, některé věci ještě tolik neuměli. Ale roadbooky byly vždy perfektní, na to je René Metge machr," zdůrazňuje příborský pilot.

"Všechno ostatní se posunulo kupředu a už dávno je to skvělý závod. Těším se na další ročník. Bude to zase radost z jízdy, radost ze závodění!" dodal Tomeček, který opět vystartuje s oranžovou Tatrou 815, s níž závodí už od roku 2005. V útrobách kamionu se startovním číslem 406 je dvanáctiválcový tatrovácký motor T3C-930 o objemu 19 000 cm3 a výkonu 700 koní.

Dálková rallye Africa Eco Race se zrodila v roce 2008 a následujícího roku nahradila původní Rallye Dakar v afrických kulisách - tedy v Maroku, na území Západní Sahary, v Mauritánii a Senegalu.

Na začátku ledna 2020 se do Dakaru pod novou značkou pojede už podvanácté a tratě by tentokrát měly doznat velkých změn. Pořadatelé ohlásili, že oproti předchozím letům se změní 70% tratě.

Slavnostní start je na programu tradičně v Monaku, letos to bude 4. ledna. Druhý den ráno se celé závodní pole lodí přesune do Maroka. Premiérově z italské Savony do Tangeru.

Trasa pak od první etapy 7. ledna povede převážně jinými částmi Maroka a následně mauritánské Sahary, kde se poprvé dostane také do dříve dakarsky proslavené oblasti Tidjikja. Ti úspěšní spatří cíl u Růžového jezera poblíž Dakaru v neděli 19. ledna. Africa Eco Race bude měřit 6000 km, z čehož přibližně dvě třetiny tvoří měřené úseky.