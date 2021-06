Život začíná po devadesátce. Polák Zasada se vrátil do Afriky změnit historii MS

V 91 letech si drtivá většina seniorů nejvíc cení klidu a pokoje. Polská legenda automobilových soutěží Sobieslaw Zasada ale míří na rallye Safari. V Keni se stane nejstarším pilotem historie světového šampionátu.

Když polský jezdec sbíral v polovině 70. let v mistrovství Evropy i "socialistickém" Poháru míru a přátelství jedno vítězství za druhým, nebyl na světě ani jeden z jeho nynějších soupeřů ze špičky pilotů WRC.

Přitom v Keni pojede i sedminásobný světový šampion Sébastien Ogier. Jenže Francouz se narodil "až" v prosinci 1983. S číslem 69 vyrazí do rallye Safari finský mladík Kalle Rovanperä. Tovární jezdec Fordu se narodil osm let poté, co Zasada slavil své zatím poslední vítězství v kariéře. To bylo roku 1992 na polském regionálním Rajdu Żubrów.

Podle statistik šlo o neuvěřitelný Zasadův triumf číslo 148. Mezi ně se počítají také první místo na rallye Vltava či na rallye Slovensko Tatry.

Teď čeká na vitálního seniora další velká výzva. "Myslím si, že život začíná po devadesátce. Když jsem slavil osmdesátiny, říkal jsem si, že život začíná po osmdesátce. Mám už takový přístup k životu," prozradil na sebe Zasada pro polský Tygodnik Interia.

Jezdec, jenž má v občanském průkazu v kolonce datum narození uvedeno 27. ledna 1930, se neustále drží ve výborné kondici. "Musíte si neustále hlídat váhu a snažit se co nejvíc hýbat. Nic jiného nefunguje. Sportoval jsem od dětství. Kvůli nehodě, kdy mi málem amputovali nohu, jsem musel přestat s atletikou. V rallye byla fyzička vždycky hodně důležitá," vysvětlil jezdec.

Bolest páteře rozcvičil

Právě automobilové soutěže mu v posledních letech způsobily zdravotní problémy. Ani těm se však nepoddal. I díky tomu je nyní v takové formě, že se může popasovat i s úmorným africkým vedrem.

"Trápila mě páteř, což je u soutěžáků běžný problém. Před čtyřmi lety se ukázalo, že mám na ní hodně degenerativních změn. Doktoři mě posílali na operaci, už jsem skoro přestal chodit. Začal jsem ale cvičit a po čtyřech měsících jsem zapomněl na to, že mě kdy nějaká páteř bolela. Ve cvičení pokračuju a denně ujdu aspoň šest kilometrů," vzpomínal osminásobný polský šampion.

V roce 1997 navigovala v Keni Zasadu jeho manželka Ewa. Tentokrát bude Polákovým navigátorem 45letý krajan Tomasz Boryslawski.

1997 safari rally

Sobieslaw Zasada and Ewa Zasada finished 12th overall driving a Mitsubishi lancer Evo-3 pic.twitter.com/6gDWRR5lWb — Official Motor Sport World Ke (@MotorsportWKe) August 31, 2020

Na svůj návrat do kolotoče mistrovství světa po 24 letech se Zasada těší. "Necítím vůbec žádný stres. Důležité je mít stále ty samé reflexy a instinkty. Prostě udělat tu věc dřív, než na ni vůbec pomyslíte," vysvětlil trojnásobný mistr Evropy.

Poláci místo Britů

"Vím, že se v rallye od mého posledního startu změnilo skoro všechno, ale určitě nejedu na výlet. Pořád ve mně zůstává touha bojovat. Doufám, že se mi podaří dostat do cíle," uvedl Zasada pro polský list Rzeczpospolita.

Na trať rallye Safari se vydá ve speciálu Ford Fiesta Rally3 připravovaném polskou divizí továrního týmu M-Sport. Rodinnou tradici podtrhne účast jeho vnuka. 37letý Daniel Chwist pojede s výkonnější Fiestou specifikace Rally2.

Poláci od M-Sportu se budou starat také o všechny vozy s podporou Fordu včetně vozu českého pilota Martina Prokopa. Kvůli britským pravidlům o karanténě po návratu ze zahraničí by totiž jádro tovární stáje M-Sport nestihlo účast na následujícím podniku MS. Tím je už v polovině července Estonská rallye.