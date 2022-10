Na šest let do věznice s ostrahou odsoudil ve čtvrtek Krajský soud v Plzni osmadvacetiletou ženu z jižního Plzeňska za to, že loni i přes důrazné varování lékařů nedopravila svou čtyřletou dceru po úrazu oka do nemocnice na nutnou operaci. Lékaři dítě operovali až po několika měsících po zásahu policie, na pomoc ale bylo pozdě a dítě už na pravé oko neuvidí. Ženě hrozilo za těžké ublížení na zdraví až 12 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaná se na místě odvolala, státní zástupkyně i opatrovník dítěte si ponechali lhůtu pro podání odvolání, řekla ve čtvrtek mluvčí soudu Jana Rubášová. Matce soud navíc uložil povinnost zaplatit škodu 7186 korun.

Podle obžaloby matka loni 10. května přišla s dítětem na oční ambulanci v Dobřanech na Plzeňsku. Lékařka zjistila, že dítě má po píchnutí do oka perforační poranění a zasaženou rohovku. Matku opakovaně upozornila, že dítě musí hned na specializovanou oční kliniku plzeňské fakultní nemocnice a že je nutné poraněné oko urgentně operovat, aby o něj dítě nepřišlo. Sestra v ordinaci také vystavila poukaz na převoz sanitkou do nemocnice, vypověděla lékařka u soudu. Matka dítěte jí prý řekla, že dcera se předchozí den píchla do oka pastelkou.

Matka ale své dítě na operaci neodvezla, ani ošetření dceřina poraněného oka jinak nezajistila. O tři měsíce později, 11. srpna, přijela s dcerou do Klatovské nemocnice. I tam ale lékařce z ambulance a přivolané primářce očního oddělení tvrdila, že úraz se stal o den dřív. Obě lékařky u soudu řekly, že oko vykazovalo známky mnohem staršího zranění - šilhalo a bylo bíle zakalené, víčko bylo oteklé. I laik by na něm poznal špatný stav, řekla lékařka. Dítě se podle ní nechtělo nechat vyšetřit a bránilo se. Obě lékařky u soudu potvrdily, že matce opakovaně vysvětlily, že zranění je vážné a že dítě potřebuje okamžitě jet do Plzně na operaci. Matka jim prý řekla, že s tím počítá a že má i v autě sbalenou tašku s věcmi. Ani tehdy ale do fakultní nemocnice nedojela. Klatovské lékařky se později na děvčátko ptaly lékařů z Plzně, když se ani v dalších dnech v nemocnici neobjevilo, kontaktovala primářka policii, která následně zasáhla. Lékařky také vypověděly, že zranění oka muselo dítě hodně bolet a že kdyby bylo operované brzy po úrazu, podařilo by se ho velmi pravděpodobně zachránit.